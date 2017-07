Trump se queda solo en un G-20 volcado en proteger el clima y el libre comercio

Finalmente, el G-20 subrayó que el comercio y las inversiones internacionales son "importantes motores para el crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleo y el desarrollo" y reiteró su apuesta por mantener abiertos los mercados y luchar contra medidas proteccionistas. No obstante, a petición de Washington, se reconoció también "el papel de legítimos instrumentos de defensa comercial" ante "prácticas injustas".

El segundo capítulo que atascó las negociaciones fue la defensa del libre comercio y el rechazo al proteccionismo, principios clásicos del G-20 con los que choca el America first de la administración Trump.

"En algunos temas hemos obtenido buenos resultados, aunque no voy a negar que las negociaciones han sido difíciles", admitió Merkel en la rueda de prensa final y se mostró "muy contenta" por que todos los líderes, salvo Trump, ratificaran su compromiso con el Acuerdo de París, que EEUU ha decidido abandonar.

Alemania, al frente del grupo de las principales economías del mundo y las potencias emergentes, apuró las negociaciones hasta el último momento y logró, como quería la canciller, Angela Merkel, un documento firmado por todos en el que no se ocultan los desacuerdos y quedan patentes las diferencias con Washington.

EEUU sí avanza un acuerdo comercial con el Reino Unido

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró ayer al entrevistarse con la primera ministra británica, Theresa May, que iban a alcanzar "muy, muy rápidamente" un "acuerdo muy potente" en el ámbito comercial. "Hemos estado trabajando en un acuerdo comercial que va a ser un acuerdo muy, muy grande, bueno para ambos países y creo que se va a lograr muy rápidamente", dijo Trump. Añadió que, a su juicio, "no hay otros países que puedan estar tan próximos como" Reino Unido y EEUU. Además, aseguró que va "a ir a Londres", aunque no concretó fecha para este viaje que ha suscitado cierta polémica en Reino Unido por las resistencias en ciertos sectores sociales.