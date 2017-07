Trump Jr pudo reunirse con una abogada rusa para conseguir datos sobre Clinton

El hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump Jr, se reunió el año pasado con una abogada rusa vinculada con el Kremlin que había ofrecido información que podría perjudicar a Hillary Clinton, reveló The New York Times.

La reunión fue celebrada en junio de 2016, dos semanas después de que Donald Trump ganara la nominación para ser el candidato presidencial del Partido Repúblicano, señaló el diario, que citó a asesores de la Casa Blanca.

Al encuentro asistieron además Paul Manafort, en ese entonces asesor de campaña de Trump, y el yerno del mandatario, Jared Kushner. El periódico apuntó que ésta sería la primera confirmación pública de que miembros del equipo de campaña de Trump estaban "dispuestos a aceptar la ayuda de Rusia".

Trump Jr confirmó la reunión con la abogada Natalia Veselnitskaya en la Torre Trump. "La mujer aseguró que tenía información sobre individuos vinculados con Rusia que estaban financiando al Comité Nacional Demócrata y apoyando a la señora Cilnton", señaló el hijo del presidente en un comunicado citado por el New York Times.

"Sus declaraciones eran vagas, ambiguas y no tenían sentido. No ofreció detalles o información adicional. Rápidamente quedó claro que no tenía información relevante", añadió. Por su parte, Veselnitskaya apuntó en una declaración que en el encuentro no se discutió "nada sobre la campaña presidencial".

El presidente Trump negó en varias oportunidades cualquier tipo de confabulación de su equipo de campaña con Rusia. Los supuestos contactos son investigados actualmente por un fiscal especial, nombrado tras el polémico despido del ex jefe del FBI James Comey, quien aseguró que Trump le pidió que suspendiera sus pesquisas sobre los vínculos de un ex asesor suyo con funcionarios rusos.

Las investigaciones del FBI se iniciaron después de que los servicios secretos aseguraran que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 a favor de Trump y para perjudicar a su adversaria, la demócrata Clinton.