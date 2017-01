Trump contesta a Kim Jong-Un que no habrá arma nuclear que haga peligrar EEUU

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, contestó este martes a las amenazas de Corea del Norte en la red social Twitter y aseguró que el régimen norcoreano no desarrollará un arma nuclear que pueda poner en peligro la seguridad de Estados Unidos.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!