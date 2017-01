Trump acusa a Meryl Streep de ser la "lacaya" de Clinton por sus críticas en los Globos de Oro

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este lunes a Meryl Streep de ser una "lacaya" de la ex candidata demócrata Hillary Clinton por las críticas que la actriz ha dirigido al multimillonario durante la ceremonia de los Globos de Oro.

Streep, que recibió el galardón Cecil B. DeMille, otorgado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, reprochó a Trump la imitación que hizo durante la campaña electoral de Serge Kovaleski, un periodista discapacitado del The New York Times.

"Este instinto de humillar, cuando es ejercido por alguien público, poderoso, se filtra en la vida de todos, porque da permiso a otros para hacer lo mismo", dijo. "La falta de respeto llama a la falta de respeto. La violencia llama a la violencia", advirtió.

Trump ha negado una vez más que parodiara a Kovaleski. "La gente sigue diciendo que me burlé de un periodista discapacitado, como si Meryl Streep u otros pudieran leer mi mente, y no lo hice", ha declarado al diario estadounidense.

Poco después, ha subido el tono de su respuesta en Twitter. "Meryl Streep es una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood (...) Es una lacaya de Hillary", ha escrito. "Por centésima vez, nunca me he burlado de un periodista discapacitado, solo le hice parecer servil cuando cambió por completo una historia que había escrito hace 16 años para hacerme quedar mal", ha recalcado.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....