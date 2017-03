Trump acusa a Obama de estar detrás de las filtraciones y las protestas contra él

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer en una entrevista que su predecesor, Barack Obama, está detrás de las filtraciones y las protestas contra él, aunque reconoció que tiene un problema transmitiendo su mensaje.

En una entrevista con el programa matinal Fox & Friends previo a su discurso de anoche ante el Congreso, Trump se refirió a las protestas contra legisladores republicanos y a las filtraciones de informaciones sobre su equipo de Gobierno: "creo que el ex presidente Obama está detrás de ellas, su gente está sin duda detrás".

Más de cien generales retirados critican en una carta el recorte de fondos a la diplomacia

Trump aseguró que tienen "algunas ideas" sobre quién o quiénes están filtrando información a la prensa sobre el funcionamiento de la nueva Casa Blanca o de algunas agencias del Gobierno y reiteró que aún tienen a "gente de otros Gobiernos, de otras Administraciones".

Trump también se refirió a una información de la publicación Politico que aseguraba que el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, revisó los teléfonos de su personal para confirmar que las filtraciones no venían de su departamento. "Sean es un buen ser humano. Yo lo habría hecho de otra manera, pero estoy de acuerdo con ello", aseguró.

"Cuando veo historias sobre que Donald Trump no ha llenado centenares de puestos (de funcionarios públicos en agencias clave) eso es porque, en muchos casos, no queremos llenar esos puestos", indicó Trump.

El presidente ha prometido reducir el número de funcionarios públicos, aunque los medios y analistas siguen sorprendidos por su falta de personal de alto perfil en departamentos como el de Estado o de Defensa.

El mandatario también señaló que quizá cometió errores a la hora de comunicar sus planes migratorios y para la construcción de un muro en la frontera con México. "No creo que se haya comunicado bien. Puede que haya sido mi error", dijo.

Trump se refirió sobre todo a sus planes para la construcción del muro y para deportar inmigrantes ilegales. Se trata, dijo, de impedir el ingreso a EEUU a narcotraficantes y traficantes de personas y, en algunos casos, asesinos. "Queremos a los malos fuera", aseguró en referencia al muro.

En su entrevista, Trump se concentró sobre todo en la economía: "Si la economía funciona, lo hice bien", dijo.

El presidente afirmó que pronto habrá una nueva propuesta para reemplazar la reforma sanitaria conocida como Obamacare, que quiere dejar de lado por sus altos costos. Sin embargo, se enfrenta a una dura oposición, y no sólo entre los demócratas.

Por su parte, la líder de la oposición en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó a Trump de no haber hecho nada en sus primeros 40 días de Gobierno salvo declaraciones grandilocuentes. Afirmó que la salida de EEUU del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) que Trump formalizó por decreto ya había sido decidida previamente y que incluso era apoyada por los demócratas. "Creo que Nancy es incompetente", dijo Trump.

El presidente se dirigió anoche por primera vez a las dos Cámaras del Congreso. Se esperaba que abordase sobre todo temas de economía y seguridad, además del Obamacare.

Por otro lado, más de un centenar de generales retirados enviaron una carta a los líderes del Congreso y miembros del Gabinete de Trump para alertar sobre el peligro de recortar fondos a la diplomacia. La misiva intentaba advertir al Congreso sobre el peligro de aprobar la propuesta presupuestaria de Trump para el nuevo año fiscal, que propone recortes de 54.000 millones de dólares en agencias federales (entre ellas el Departamento de Estado) para transferir ese dinero al Pentágono, la rama mejor dotada del Gobierno estadounidense.

"Muchas crisis a las que se enfrenta nuestro país no tienen solamente una solución militar", explica la carta, que firman nombres como el general retirado Keith Alexander, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), o John Allen, ex jefe de las tropas estadounidenses en Afganistán y uno de los más prestigiosos.

Una asesora informal. Kellyanne Conway, asesora de Trump, fue criticada ayer tras publicarse una foto en la que aparece en una postura informal, arrodillada en un sofá del Despacho Oval, durante una reunión del presidente con líderes de universidades y facultades de mayoría negra.