Trump y Peña Nieto conversan una hora tras su desencuentro

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaron "ya no hablar públicamente" sobre el polémico muro que este último planea construir en la frontera, informó este viernes la Presidencia de México.

De acuerdo con un comunicado, en la mañana de este viernes ambos mandatarios hablaron durante una hora por teléfono, una llamada que fue acordada por sus equipos de trabajo y en la que reconocieron "sus claras y muy públicas diferencias de posición" respecto al pago del muro. La conversación también fue confirmada por Trump en conferencia de prensa.

La llamada telefónica se produce un día después de que Peña Nieto suspendiera la reunión entre ambos mandatarios prevista para la semana que viene, tras las tensiones que ha generado entre los dos países la firma de una orden ejecutivapor parte de Trump para la construcción del muro fronterizo.

Trump insiste en que México debe pagarloy que buscará la forma de hacer que reembolse el dinero que su país invierta en la construcción. Sin embargo, Peña Nieto ha dicho que México no pagará por ningún muro.

En la llamada, ambos mandatarios "acordaron resolver estas diferencias", informó Presidencia, después de que el jueves Trump escribiese en Twitter que si México no estaba dispuesto a pagar el muro, lo mejor era que Peña Nieto no acudiera a la reunión que tenían pactada para el martes en Washington.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.