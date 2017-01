Trump tacha la acusación por la injerencia de Moscú de ser "una caza de brujas"

Donald Trump ve en la insistencia de las denuncias sobre el hackeo ruso "una caza de brujas política" por parte de sus adversarios políticos. "China, recientemente, hackeó 20 millones de cuentas. ¿Por qué nadie habla de esto? Esto es un caza de brujas", aseguró Trump en una entrevista telefónica con The New York Times antes de reunirse ayer con los responsables de los servicios de Inteligencia, de la CIA y el FBI para abordar el tema de la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales.

No obstante, las agencias de Inteligencia estadounidense insiten en señalar a Moscú y ayer reitearon que el Krelim está detrás del hackeo para tratar de interferir en el resultado de los comicios del 8 de noviembre. "Consideramos que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una campaña para influir en 2016 en las elecciones presidenciales de EEUU", sostienen en un informe de 25 páginas el FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), principales agencias de inteligencia del país.

Las conclusiones de los servicios de Inteligencia contrastan con las declaraciones que hizo ayer Trump, quien por primera vez reconoció la posibilidad de que Rusia estuviera tras los ciberataques, pero rechazó que tuviera influencia: "No hubo absolutamente ningún efecto en el resultado de las elecciones, incluyendo el hecho de que no hubo alteraciones en las máquinas de votación", añadió.

No obstante, con diferentes grados de confianza, las agencias de Inteligencia defienden que "Putin y el Gobierno de Rusia aspiraban a ayudar en las elecciones al presidente electo Trump siempre que fuese posible, desacreditando a la secretaria Clinton y comparándola públicamente con él de manera desfavorable".

El presidente electo se citó ayer en Nueva York con James Clapper, director del espionaje; James Comey, director del FBI; John Brennan, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y Mike Rogers, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Al término, Trump calificó como "muy constructiva" la reunión sobre el ciberespionaje, pero rechazó que esas acciones hayan afectado al resultado de los comicios.

Trump fue informado por altos funcionarios de la Administración Obama, incluyendo los titulares de la CIA, del FBI y de la Dirección Nacional de Inteligencia. En The New York Times recordó que la Inteligencia cometió "muchos errores" en el pasado y citó el atentado del 11 de septiembre de 2001 y los informes que dijeron entonces que el presidente de Iraq Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva, lo que no era cierto.