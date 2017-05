Trump amenaza al ex director del FBI para frenar las filtraciones a la prensa

Donald Trump amenazó ayer al ex director del FBI James Comey, al que despidió el martes, y dejó claro que quiere que se ponga fin a la investigación sobre la posible coordinación de su campaña presidencial con Rusia. Trump lanzó avisos a Comey de que si "comienza a filtrar" información sobre sus conversaciones, en las que el ex jefe del FBI le aseguró, según afirma el presidente, que no estaba siendo investigado por pactos ilícitos con el Gobierno ruso. "A James Comey más le vale que no haya cintas de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a la prensa", manifestó Trump en Twitter.

Pese a que en un principio la Administración Trump aseguró que la salida de Comey estaba motivada por su falta de apoyos dentro del FBI y su mala gestión el año pasado de la investigación del manejo de las comunicaciones de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado, la polémica sobre Rusia sigue en el centro del escándalo. El presidente reiteró en la cadena NBC que Comey le aseguró en una cena en la Casa Blanca que no se le estaba investigando dentro de las pesquisas sobre las conexiones de su campaña con representantes del Kremlin.

No obstante, fuentes cercanas a Comey aseguraron a medios estadounidenses que es imposible que el máximo responsable de esa investigación, que podría poner en peligro la Presidencia de Trump si se demuestra connivencia, realizase tales declaraciones con las pesquisas aún en marcha.

Trump también mostró ayer su enfado por las críticas sobre la descoordinación de su equipo de comunicación con todos los implicados en la sorpresiva salida de Comey, que mantuvo en conocimiento de un grupo muy reducido de leales. El mandatario de EEUU dijo que no se puede esperar "rigurosidad perfecta" de sus portavoces, y sugirió que tal vez debería cancelar todas las ruedas de prensa en la Casa Blanca y sustituirlas por respuestas escritas a preguntas de los medios. El despido de Comey se ha convertido en el mayor caos mediático de lo que va de mandato de Trump, y el que más suspicacias ha levantado entre los legisladores demócratas y republicanos, que piden intensificar la investigación sobre Rusia.

Todos los implicados o han corregido al presidente o han sido contradichos por él, elevando, en lugar de acallar, las dudas sobre si la salida de Comey estaba motivada por la intención de Trump de cerrar lo antes posible la investigación sobre Rusia, que el FBI lideraba. El entorno de Comey apuntan que este "no está preocupado" por la posibilidad de que haya "cintas" de sus conversaciones.