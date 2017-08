Trump culpa a los medios de la "división" por Charlottesville

Y aunque en Arizona se esperaba que Trump anunciase un indulto para el polémico exsheriff Joe Arpaio, conocido por sus medidas antiinmigrantes, el presidente dijo que no quería "crear ninguna controversia" esta noche. "Voy a hacer una predicción, creo que él va a estar bien", dijo sin embargo Trump, dejando claro que próximamente indultará al exsheriff, que podría ser condenado a seis meses de cárcel por desacato a los tribunales en un caso de discriminación racial a hispanos.

También respecto a México, el presidente vaticinó el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta por sus siglas en inglés), cuyas renegociaciones apenas empezaron la semana pasada. "Debo ser honesto (...), personalmente no creo que podamos alcanzar un acuerdo porque se han aprovechado de nosotros de mala manera. Ellos han hecho grandes negocios, los dos países, pero especialmente México, no creo que podamos alcanzar un acuerdo", dijo Trump. "Creo -continuó- que probablemente terminaremos con el Nafta en algún momento".

Además de Charlottesville, Trump habló de muchos otros asuntos, empezando por el muro y la frontera, que este martes visitó por primera vez desde que es presidente. Amenazó con un "cierre de Gobierno" si el Congreso no aprueba los fondos para construir el muro: "Créanme, si cerramos el Gobierno, vamos a construir ese muro".

"Lo que pasó en Charlottesville golpea al corazón de EEUU", dijo Trump, quien acto seguido sacó del bolsillo de su traje unos apuntes en los que tenía recopiladas todas sus declaraciones al respecto y con los que trató de convencer a los suyos de que condenó los hechos desde principio eludiendo sus comentarios más polémicos. "Les di a los neonazis. Les di con todo. Cité a los supremacistas blancos, a los neonazis. Los cité a todos, veamos. El Ku Klux Klan, tenemos al Ku Klux Klan", recordó Trump, quien acusó a los medios de comunicación de ignorar estas condenas y de citar comentarios selectivos para hacerle quedar mal y ahondar en la división del país. Trump, sin embargo, no replicó sus comentarios más polémicos, en los que acusó por igual a "los dos bandos" -antifascistas y neonazis- de la violencia que terminó con el asesinato de la mujer.

Críticas demócratas al muro de México

El líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, advirtió a Donald Trump que sus amenazas de provocar un cierre parcial del Gobierno si no logra fondos para construir un muro fronterizo con México se pueden hacer realidad. "Si el presidente persigue este camino, contra los deseos de los republicanos y demócratas, así como la mayoría del pueblo estadounidense, se dirigirá hacia un cierre del Gobierno que nadie querrá y que no logrará nada", dijo Schumer. Incluir fondos federales en los presupuestos de 2018, que se debatirán en el Congreso el mes próximo, es para el magnate una de sus prioridades; sin embargo, para los demócratas es una línea roja que no están dispuestos a cruzar, y sus votos son necesarios para aprobar las cuentas en el Senado. Algunos republicanos, particularmente de estados de la frontera sur, también dudan sobre la eficacia del muro.