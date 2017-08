Trump defiende la necesidad del muro por la alta criminalidad en México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró ayer que su país necesita el muro fronterizo con México debido a su alta criminalidad. "Con México, siendo una de las naciones con más crimen del mundo, debemos tener el muro. México pagará por él mediante reembolso", escribió en Twitter. Trump se encuentra inmerso en una batalla presupuestaria para lograr que el Congreso apruebe fondos para la construcción de ese muro, una tarea nada fácil debido a la negativa rotunda de la oposición demócrata y de algunos legisladores republicanos que representan a estados fronterizos.

El mandatario republicano llegó a amenazar la semana pasada con provocar un cierre parcial del Gobierno si el Congreso no autoriza los fondos para construir un muro con México, país que según reiteró ayer Trump acabará pagando por la barrera fronteriza de una manera u otra, aunque no dio más detalles.

La medida cuenta con la rotunda negativa de los demócratas y de algunos republicanos

Además, Trump preguntó a sus 36,8 millones de seguidores en Twitter si debe seguir negociando con México y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), también conocido como Nafta por sus siglas en inglés. "Estamos en Nafta (el peor acuerdo comercial jamás realizado) con México y Canadá. Siendo ambos muy difíciles, ¿deberíamos de terminarlo?", se preguntó Trump en Twitter.

Ya esta semana, durante un mitin en Phoenix (Arizona), Trump dijo que "probablemente terminará" con el Tlcan al considerar que hay pocas posibilidades de lograr un acuerdo con Canadá y, especialmente, con México, un país que ha perjudicado sobremanera a la industria estadounidense, según opina Trump.

El Gobierno de México atribuyó esas palabras de Trump a una simple "estrategia de negociación" y no se mostró sorprendido, según dijo esta semana el canciller de México, Luis Videgaray. Las renegociaciones del Tlcan comenzaron el pasado día 16 con una primera tanda de conversaciones que se alargó hasta el 20.

Este primer encuentro estuvo marcado por la contundencia de Washington al asegurar que "el pacto ha fallado a muchos estadounidenses" y afirmar que no es suficiente con que sea "retocado", frente a mensajes más conciliadores de México y Canadá. La próxima cita será en México, del 1 al 5 de septiembre, con el objetivo expresado por los negociadores de lograr un acuerdo para comienzos de 2018.

Mientras, el presidente de Estados Unidos pidió a su fiscal general, Jeff Sessions, que dejará de investigar al polémico ex sheriff Joe Arpaio, indultado por el mandatario el pasado viernes, según funcionarios citados ayer por los diarios The Washington Post y The New York Times. Arpaio, de 85 años, es una figura muy polémica, considerado por algunos como un símbolo en la lucha contra la inmigración irregular y por otros como un auténtico criminal que violó de manera sistemática los derechos de la comunidad hispana en Arizona.

Según The New York Times, Trump pidió que se cerrara la investigación contra Arpio durante un encuentro con el fiscal general y con Donald F. McGahn II, asesor legal de la Casa Blanca. En concreto, Trump preguntó a los dos funcionarios cuáles eran las posibilidades para ayudar a Arpaio.