Trump desautoriza a su secretario de Estado al echar leña al fuego de Qatar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó ayer en mal lugar a su secretario de Estado, Rex Tillerson, que instó a Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin a que "suavicen" el bloqueo terrestre, marítimo y aéreo contra Qatar, que tiene "consecuencias humanitarias" y entorpece la lucha contra el Estado Islámico (EI). Lejos de relajar las tensiones en el Golfo Pérsico, el presidente instó después a Qatar a "detener su financiación del terrorismo" y "volver a la comunidad de naciones responsables". "Ha llegado la hora de llamar a Qatar a detener su financiación del terrorismo. Tienen que acabar con esa financiación y con la ideología extremista", agregó Trump en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Rumanía, Klaus Iohannis, en la Casa Blanca.

El ministro de Exteriores qatarí, Mohamed bin Abdelrahman al Zani, denunció ayer que el bloqueo "castiga" a la población y "sólo puede tener consecuencias negativas" para el conjunto de la región.

Califica al ex director del FBI Comey de "filtrador" y lo acusa de mentir sobre Rusia

El titular de Exteriores estadounidense instó a las partes a mantener "un diálogo calmado y sensato" y les pidió "que no haya más escaladas" de tensiones. Tillerson aseguró que, en base a los contactos que ha mantenido esta semana con líderes en la región, tiene claro que "los elementos de una solución están disponibles", y aseguró que EEUU apoyará los esfuerzos de mediación junto con Kuwait.

Trump aseguró, por otra parte, que el testimonio del ex director del FBI James Comey ante el Senado no demostró "colusión" de su campaña con Rusia, "ni obstrucción" a la Justicia de su parte.

Comey "confirmó mucho de lo que yo dije y algunas otras cosas no eran verdad", dijo Trump sobre el testimonio de este jueves del ex jefe del FBI ante el Comité de Inteligencia del Senado en el que acusó al mandatario de "mentir" sobre las razones para despedirlo el 9 de mayo. El presidente de EEUU ya había cargado de nuevo contra Comey a través de Twitter, acusándole de decir "mentiras" y calificándolo de "filtrador" de información. "A pesar de tantos falsos testimonios y mentiras, total y completa vindicación... y oh, Comey es un filtrador'" de información, aseguró Trump.

Comey dijo en su comparecencia que Trump le pidió "lealtad" y que abandonase la investigación del ex asesor nacional de inteligencia Michael Flynn, que se vio obligado a dimitir por ocultar al vicepresidente, Mike Pence, el contenido de sus contactos con Rusia.