Trump excluirá del veto a los musulmanes a los residentes en EEUU o que ya tengan visado

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, descartó ayer la firma inminente por parte del presidente, Donald Trump, de la versión revisada de su veto migratorio a refugiados y ciudadanos de países de mayoría musulmana, como habían anticipado altos funcionarios del Gobierno a varios medios.

De acuerdo con medios como The Wall Street Journal, Politico o The Washington Post, que citaban fuentes gubernamentales anónimas, el nuevo veto excluirá, a diferencia del primero, a los ciudadanos de los países afectados con residencia permanente en EEUU o a los que ya estén en posesión de un visado. Es posible que Iraq salga de la lista en la nueva orden, en reconocimiento a su papel en la lucha contra el Estado Islámico, y que se incluya a ciudadanos de otras naciones no recogidas en el primer decreto, según esas fuentes.

Además, el nuevo veto no entrará de inmediato en vigor, como pasó con el aprobado a finales de enero, para evitar el caos que su puesta en marcha provocó entonces.

Con su primer veto migratorio, que está paralizado en los tribunales, Trump prohibió la entrada al país de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Iraq, Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán) durante 90 días y suspendió el programa de acogida de refugiados durante 120 o, en el caso de los sirios, de manera indefinida.

Trump defendió el martes las medidas que ha tomado en poco más de un mes en el cargo, en una intervención conciliadora ante el Congreso, lejos del tono apocalíptico de su discurso de investidura. El presidente sorprendió al afirmar que cree posible lograr "una reforma migratoria real y positiva", siempre y cuando los objetivos sean mejorar los empleos y salarios de los estadounidenses, fortalecer la seguridad nacional y restablecer el respeto a las leyes.