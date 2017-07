Trump fulmina al director de Comunicación diez días después de su designación

Sólo unas horas, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recalcó que su país está registrando "los mejores indicadores económicos en años" y rechazó las críticas de "caos" en la Casa Blanca con la reciente renovación de su equipo de comunicación y jefe de gabinete. "Tenemos un montón de récords. Tenemos el mercado bursátil más elevado de la historia, los mejores indicadores económicos en años", subrayó durante el juramento del general retirado John Kelly como jefe de gabinete tras la destitución el pasado viernes de Reince Priebus, quien estuvo en el cargo apenas seis meses.

Poco tiempo después, despidió al director de Comunicación de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, que estuvo en el cargo sólo diez días después de haber sido designado hace semana y media. "Scaramucci dejará su puesto como director de Comunicaciones de la Casa Blanca", dijo la portavoz Sarah Sanders, nombrada el mismo día que Scaramucci, en una declaración que confirmó las versiones previas de los medios. "Scaramucci sintió que lo mejor era darle al (nuevo) jefe de gabinete, John Kelly, vía libre y la capacidad de armar su propio equipo. Le deseamos lo mejor".

Trump destituyó a Scaramucci a petición de Kelly, quien asumió según The New York Times. El nombramiento del general retirado de cuatro estrellas fue interpretado como un intento de "poner orden" en la Casa Blanca. Sin embargo, el canal ABC News informó que fue Scaramucci quien ofreció su renuncia.

El ex ya responsable de Comunicación, inversor de Nueva York, había insultado duramente al ex jefe de gabinete, Reince Priebus, la semana pasada. Priebus es un "maldito esquizofrénico paranoide, un paranoico", había dicho Scaramucci. Sean Spicer, ya ex portavoz de Trump, renunció cuando conoció el nombramiento de Scaramucci y dijo que éste generaría más intranquilidad en la Casa Blanca.