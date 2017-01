Trump hace buenas migas con May

La primera ministra británica, Theresa May, buscó ayer acercar posiciones con el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, con quien espera poder cerrar un acuerdo de comercio bilateral que ayude a la economía del país europeo tras el Brexit. May fue la primera líder mundial en ser invitada a la Casa Blanca desde la llegada de Trump una semana antes. Tras una reunión de casi una hora, la premier describió el encuentro entre ambos como "un momento significativo".

May extendió ayer una visita a Trump al Reino Unido a través de la reina Isabel II, que es la que formalmente hace la invitación aunque detrás de las citas esté Downing Street.

Si el Reino Unido no logra un acuerdo bilateral, no contaría con un acceso regulado al mercado europeo pero tampoco al enorme mercado estadounidense. Trump dijo que prefiere los tratados bilaterales que aquellos con muchos socios como el Acuerdo Transpacífico (TPP) del que se ha retirado. De todas formas, Londres puede iniciar negociaciones oficiales con un socio recién cuando salga de la UE. Trump comentó que la salida del Reino Unido del bloque comunitario será "una cosa fantástica" para el país europeo.

Además, May indicó que Trump le confirmó que "apoya un cien por cien" a la OTAN. La primera ministra señaló que ella y Trump hablaron de defensa y están "juntos en el reconocimiento de la OTAN como baluarte" de la defensa europea. Previamente, el estadounidense se había referido a la OTAN como un organismo "obsoleto". La primera ministra le trasladó a Trump que está de acuerdo en continuar con sus esfuerzos para lograr que otros miembros de la OTAN paguen lo que tienen que pagar para formar parte de la alianza transatlántica.

Durante la conversación entre ambos también se tocaron temas como el libre comercio, la relación de Occidente con Rusia y la colaboración entre los servicios secretos. Sin embargo, no todo fueron coincidencias. May dijo que EEUU y el Reino Unido deben asumir responsabilidades a nivel internacional y mostrar liderazgo. Sin embargo, añadió que no debe haber más intervenciones militares como las de Iraq o Afganistán. La premier había visitado previamente el cementerio de soldados de Arlington, cerca de Washington, donde depositó una corona.

En cuanto a la política con Rusia, May insistió en las sanciones existentes mientras el acuerdo de Minsk para Ucrania no sea implementado por completo. Mientras tanto, Trump representa una línea más blanda con Moscú y hablará hoy por teléfono con el presidente Vladimir Putin. "Veremos qué pasa. No conozco al caballero. Es demasiado pronto para hablar de levantar las sanciones", dijo Trump sobre el ruso. May apuntó que "las sanciones a Rusia deben continuar" y agregó: "Seguiremos manteniendo esa posición dentro de la Unión Europea".

Asimismo, Trump aseguró que, aunque él defiende el uso de la tortura en los interrogatorios a los sospechosos de terrorismo, dejará que su secretario de Defensa, quien se opone a esa táctica, tome la decisión sobre si retomarla o no. "Él (el general James Mattis) ha dicho públicamente que no cree necesariamente en la tortura y la asfixia simulada", dijo.