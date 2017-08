Trump implica más a fondo a Estados Unidos en la guerra de Afganistán

El presidente de EEUU, Donald Trump, puso ayer el consejo de sus generales por encima de sus propios impulsos al anunciar que el país seguirá implicado en la guerra más larga de su historia, la de Afganistán, y lo hará con un aumento no especificado de tropas y sin plazos fijos para su retirada. En un esperado discurso, el líder que durante años abogó por una "rápida retirada" para dejar de "gastar el dinero" en un país remoto optó por escuchar al Pentágono, que presionó por reforzar las tropas estadounidenses para contrarrestar los avances de los talibanes que aún asedian Afganistán tras casi 16 años de contienda.

"Mi instinto original era retirarnos. Y en general, me gusta seguir mis instintos. Pero toda mi vida he escuchado que las decisiones son muy diferentes cuando te sientas en el Despacho Oval", dijo Trump en un discurso a la nación desde la base militar de Fort Myer (Virginia). Aunque Trump no precisó el número de tropas que enviará a Afganistán, fuentes del Congreso citadas por los medios apuntan a que serán alrededor de 4.000 los militares que engrosarán las filas estadounidenses en el país asiático, donde ya hay destinados unos 8.400 soldados.

Más información Visita sorpresa del secretario de Defensa a Iraq en plena ofensiva contra el Daesh

El mandatario dijo que prefería mantener en secreto algunos aspectos de su plan, como el número de tropas o los plazos de la operación militar por no dar ventaja "al enemigo". No obstante, el secretario de Defensa de EEUU, James Mattis, confirmó en un comunicado que habrá un incremento de soldados, al asegurar que "varios" países aliados de la OTAN "también se han comprometido a aumentar su número de tropas" en Afganistán.

La misión de combate de la OTAN terminó en enero de 2015, pero desde entonces los insurgentes continúan ganando terreno, por lo que el Pentágono consideraba necesario aumentar las tropas para reforzar las tareas de entrenamiento de las fuerzas afganas y de combate al terrorismo.

En lugar de marcar "plazos arbitrarios" como su predecesor, Barack Obama, Trump aseguró que su estrategia se basará "en condiciones", aunque no precisó cuáles serán. "Muestro apoyo no es un cheque en blanco. El Gobierno de Afganistán debe asumir su parte de la carga militar, política y económica.", destacó Trump. "No vamos a volver a construir naciones. Vamos a matar terroristas", agregó el presidente estadounidense, que también adoptó un tono agresivo hacia Pakistán, al que Estados Unidos acusa de dar refugio a los talibanes, al advertir que ese país tiene "mucho que perder" si sigue con esa práctica. "Hemos pagado a Pakistán miles de millones de dólares mientras albergan a los mismos terroristas que estamos combatiendo. Esto tiene que cambiar, y cambiará de inmediato", dijo Trump, sin precisar si recortará la ayuda al país asiático.

Al optar por un aumento de tropas en Afganistán, Trump se decantó por la opción más convencional de las tres que había considerado, que incluían una retirada total y un plan para encargar ciertas tareas a contratistas privados de seguridad. "Las consecuencias de una retirada rápida serían inaceptable, porque se crearía un vacío que podrían aprovechar "los terroristas", señaló el presidente de EEUU. "No podemos repetir en Afganistán el error que nuestros líderes cometieron en Iraq" con la retirada de 2011, subrayó Trump.