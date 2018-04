Trump está "moralmente incapacitado" para la Presidencia, según el ex jefe del FBI

En durísimas críticas lanzadas contra Donald Trump, el ex director del FBI James Comey calificó al presidente estadounidenses de moralmente incapacitado para ejercer el cargo.

En una entrevista con la cadena ABC, transmitida la noche del domingo, Comey también consideró posible que Rusia posea material comprometedor sobre Trump y aseguró que existen pruebas de que el presidente ha obstruido la Justicia.

Trata a las mujeres como un trozo de carne, miente e insiste en que el pueblo lo crea"

Trump reaccionó ayer furioso en Twitter y acusó a Comey de haber cometido muchos delitos estando en el cargo a causa de su frustración. El presidente ya cubrió de reproches a Comey cuando se dieron a conocer los primeros extractos de la entrevista.

Comey dijo que "una persona que trata a las mujeres como un pedazo de carne, que miente constantemente e insiste en que el pueblo estadounidense lo crea está moralmente incapacitado para el cargo de presidente". "La verdad, la legalidad y la integridad" son cosas que deberían estar por encima de los enfrentamientos políticos como, por ejemplo, el debate sobre el endurecimiento de las leyes armamentísticas.

El ex director del FBI también considera posible que Trump haya obstruido la Justicia. "Ciertamente hay pruebas de una obstrucción a la Justicia", dijo Comey, quien matizó que en este caso él no es el investigador o el fiscal sino sólo un testigo.

Comey se refirió durante la entrevista a una conversación que mantuvo en febrero de 2017 con Trump en la que el presidente habría expresado el deseo de que se suspendieran las investigaciones contra el entonces consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn en el marco de la trama rusa, algo que Trump rechaza. Para muchos analistas, se trataba de un intento de obstruir a la Justicia.

En la entrevista, Comey también habló sobre un informe sobre las supuestas relaciones de Trump con Rusia y afirmó que desde el principio consideró fiable la fuente del documento, el ex agente secreto Christopher Steele. Éste incluye detalles explosivos sobre un presunto suceso de Trump y unas prostitutas en Moscú en 2013.

En una conversación personal, Comey informó a Trump sobre la posibilidad de que Rusia tuviera grabaciones de ese momento y las empleara para chantajearlo. Preguntado sobre si cree que Rusia tiene algún as en la manga contra Trump, el ex director del FBI dijo que lo cree posible y que no puede descartar que Rusia cuente con material comprometedor para el presidente.

A pesar de todo, Comey no espera que Trump sea cesado de su cargo porque ello no sacará "al pueblo estadounidense de sus problemas". En su opinión, los estadounidenses están "obligados" a acudir a las urnas para elegir en el sentido de sus valores.