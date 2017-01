Trump firma la orden para la construcción del muro con México

El presidente de EEUU, Donald Trump, rubricó este miércoles una orden ejecutiva para destinar fondos federales a la construcción del muro con México durante una ceremonia celebrada en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Trump aprobará esta semana, además, otras medidas de seguridad como la limitación de la entrada de refugiados, el mantenimiento de la prisión en Guantánamo y la designación como terrorista del grupo Hermanos Musulmanes.

Esas son algunas de las medidas que Trump comenzará a tomar desde este miércoles y durante los próximos días, según recogen medios estadounidenses que citan a fuentes anónimas del Gobierno.

El propio Trump anunció este martes en la red social Twitter que tomará diferentes medidas relativas a la seguridad nacional, incluida la construcción del muro fronterizo con México.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!