Trump no quiere a pobres en su Gobierno

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no quiere que una persona de escasos ingresos esté a cargo de la economía, en un alegato en defensa de su Gabinete, el más rico de la historia del país.

"Alguien dijo ¿por qué nombró a una persona rica para que esté a cargo de la economía?", señaló el presidente el miércoles durante un acto con simpatizantes en Iowa. "Así que dije porque éste es el tipo de mentalidad que queremos porque representan al país".

Estamos pensando en construir un muro solar para que México tenga que pagar menos dinero"

"Ellos no quieren el dinero. Y han tenido que abandonar muchas cosas para asumir este trabajo", añadió en referencia, sobre todo, al secretario de Comercio, Wilbur Ross, un ex inversor multimillonario. También habló de su jefe de asesores económicos, Gary Cohn. "Es el presidente de Goldman Sachs. Inteligente". "Esta gente es genial, mentes de negocios brillantes, y eso es lo que necesitamos", añadió.

"No podemos tener más al mundo aprovechándose de nosotros. Yo quiero a todas las personas, ricas o pobres, pero en estas posiciones particulares no quiero a un pobre. ¿Tiene sentido?", insistió. "Si insisten lo haré, pero a mí me gusta más así, ¿ok?".

Trump también propuso que el muro que quiere construir en la frontera con México esté cubierto de paneles solares para que la factura para el país vecino sea menor. El mandatario insistió en su promesa electoral estrella y le insertó un toque nuevo. "Estamos pensando en construir un muro solar, algo que cree energía y se autofinancie. De esta forma México tendrá que pagar mucho menos dinero. Tiene sentido, ¿no?", preguntó Trump.

Esta posibilidad ya circulaba en Washington, dado que el mandatario habló de ella en un encuentro privado con un grupo de legisladores republicanos el pasado día 6, pero hasta ahora Trump no había hablado de ello en público. El presidente aseguró que esa idea tan "imaginativa" es suya, a pesar de que muchos medios la atribuyen a una de las decenas de propuestas presentadas dentro del proceso de licitación pública para construir el muro.

Trump se regodeó en sus promesas cumplidas hasta ahora y aseguró tener mucho más que ofrecer a sus simpatizantes. "Siempre es maravilloso poder abandonar esa ciénaga de Washington y pasar tiempo con la gente que de verdad trabaja duro, a los que llamamos patriotas estadounidenses", dijo ante cientos de personas en Cedar Rapids.

Por otro lado, Trump dijo ayer en Twitter que él no posee cintas ni grabó sus conversaciones con el ex director del FBI James Comey, al tiempo que matizó que no tiene "ni idea" de si existen grabaciones de esos encuentros, como insinuó hace unas semanas.