Trump reabre la brecha con Irán

Oraciones en el jfk.Decenas personas rezaron ayer en el aparcamiento del terminal 4 del aeropuerto John F. Kennedy. El evento fue organizado por la Coalición de Inmigración de Nueva York y el Consejo Islámico Majlis-ash-Shura en solidaridad con los refugiados musulmanes tras el veto de Donald Trump. El Departamento de Estado aseguró que son menos de 60.000 los visados cancelados de los extranjeros.

El Gobierno de Donald Trump endureció ayer las sanciones económicas a Irán por su reciente prueba de misiles balísticos y advirtió que tomará más medidas para contrarrestar el "comportamiento beligerante e ilegal" de Teherán. "Irán está jugando con fuego. No aprecian lo amable que fue con ellos el presidente Obama. ¡Yo no (lo seré)!", escribió Trump en Twitter. Poco después, el Departamento del Tesoro anunció la imposición de sanciones a 13 individuos y 12 entidades relacionados con el programa de misiles balísticos de Teherán.

La medida responde a la prueba que Irán hizo el pasado domingo de un misil de medio alcance que explotó tras recorrer unos 1.000 kilómetros, y que llevó a Trump a advertir que había "puesto sobre aviso" a Teherán por esas actividades. "Esto son sólo pasos iniciales en respuesta al comportamiento provocativo de los iraníes", avisó un alto funcionario de EEUU.

Para el asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, "la comunidad internacional ha sido demasiado tolerante" con el "comportamiento beligerante e ilegal" de Irán, que a su juicio no ha hecho más que aumentar desde la firma del acuerdo nuclear en 2015. "El ritual de hacer una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU y emitir un comunicado fuerte no es suficiente", dijo Flynn.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, no descartó ayer que Trump pueda recurrir a opciones militares para hacer frente a las acciones de Irán, al asegurar que "nada está fuera de la mesa". "A él (Trump) no le gusta telegrafiar sus medidas" antes de tomarlas, aseguró Spicer. Las nuevas sanciones no violan, según el Tesoro, los compromisos que adquirió EEUU dentro del acuerdo nuclear firmado con Irán y otras cinco potencias.El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, se mostró ayer "indiferente" ante las amenazas y aseguró que Irán no va a iniciar una guerra.