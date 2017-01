Trump promete revelar nuevas informaciones sobre la supuesta piratería rusa

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, aseguró ayer que esta semana revelará "cosas que otras personas no saben" sobre los ataques informáticos de Rusia denunciados por los servicios de inteligencia. La CIA acusó directamente al Gobierno ruso de piratería contra el Partido Demócrata y varios de sus miembros durante la campaña electoral, con el fin de influir en las elecciones del 8 de noviembre y beneficiar al candidato republicano.

Además, para Trump "no hay un ordenador seguro" y aconseja no utilizarlos cuando traten con información delicada. El presidente electo aseguró que si hay "algo importante" es preferible "escribirlo y entregarlo por mensajería, a la antigua usanza".

El magnate cuestionó en varias ocasiones los informes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en relación al tema del hackeo y ahora asegura tener nuevas informaciones, según expresó en unas declaraciones informales realizadas a un grupo de reporteros apostados de su resort Mar-a-Lago en Florida.

Trump dijo que se reunirá con los Servicios de Inteligencia en los próximos días pero afirma que quiere "esforzarse en buscar la verdad" porque se trata de una acusación muy seria. Aseguró que sabe "mucho acerca de la piratería. Y la piratería es una cosa muy difícil de probar. Por lo que podría ser otra persona. También sé cosas que otras personas no saben, por lo que no puedo estar seguro de la situación".

Las declaraciones del millonario neoyorquino responden a las medidas que el jueves adoptó la Administración saliente de Barack Obama. El presidente ordenó la salida en 72 horas de 35 diplomáticos rusos, que ayer llegaron a Moscú, y el cierre de dos instalaciones como represalia a lo que considera una injerencia directa por parte del Gobierno de Vladimir Putin en las elecciones estadounidenses.

La medida de Obama fue calificada como "desproporcionada" por el que será secretario de Prensa de Donald Trump, Sean Spicer. "Una de las preguntas que tenemos es a qué se debe la magnitud de todo esto. Quiero decir que si ves a las 35 personas expulsadas, las dos instalaciones cerradas, la pregunta es si esa respuesta es proporcionada con las acciones. Puede que sí o puede que no, pero hay que pensarlo", argumentó.

Spicer destacó que cuando en 2015 China consiguió información de funcionarios estadounidenses no se tomó "ninguna represalia pública". "Nada. No se hizo nada cuando se filtró información privada sobre millones de personas. No ocurrió nada", aseveró.

Por su parte, republicanos destacados como el senador John McCain advirtieron a Trump que no debe dar marcha atrás a las sanciones impuestas por Obama a Rusia, ya que se debe dar una respuesta firme a lo que él considera un ataque contra "los fundamentos de la democracia".