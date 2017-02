Trump ofrece una "solución" para Oriente Próximo sin Estado palestino

Netanyahu replicó que no considera que los asentamientos sean "el núcleo del conflicto", y dijo que no quiere fijarse tanto en las "etiquetas", sino que lo que le importa es la "sustancia" del proceso de paz.

"Estoy valorando una solución de dos Estados y de un Estado, me gustará la que le guste a las dos partes. Puedo vivir con cualquiera de las dos" salidas, aseguró Trump en una conferencia de prensa junto a Netanyahu.

EEUU exige más gasto a la OTAN

EEUU amenazó ayer con reducir su compromiso con sus socios de la OTAN si éstos no presentan antes de fin de año un plan para elevar su gasto en defensa, según el discurso de su secretario de Defensa, James Mattis, distribuido a la prensa durante la reunión ministerial del grupo. Los contribuyentes estadounidenses no pueden seguir pagando de forma desproporcionada por la defensa de los valores occidentales, advirtió Mattis durante una reunión celebrada en Bruselas a puerta cerrada con sus homólogos. Trump ya amenazó con retirar el apoyo de Washington si el resto de miembros de la Alianza, que calificó de "obsoleta", no aumentaban su gasto en defensa.