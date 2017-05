Trump y el susurro del 'presidente' Pence

Asediado por los escándalos, Donald Trump ha dado pábulo a un susurro que recorre Washington: la posibilidad de que se vea forzado a transferir el poder a su vicepresidente, Mike Pence. La Presidencia de Trump, que sólo lleva cuatro meses al frente del país, parece vivir en un estado de crisis permanente en las dos últimas semanas, desde que el mandatario fulminó el 9 de mayo a James Comey como director del FBI.

El inesperado cese desató una tormenta porque Comey encabezaba una investigación sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 y los supuestos lazos de la campaña de Trump con el Kremlin. El despido antecedió a un aluvión de filtraciones periodísticas que pusieron contra las cuerdas al presidente.

Una información de The New York Times indicaba, citando un memorando de Comey, que Trump lo había presionado para dejar de investigar a su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien dimitió en febrero por ocultar sus contactos con funcionarios rusos. Y otra de The Washington Post aseguraba que el magnate compartió información secreta con el ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov, en su reunión en la Casa Blanca.

Trump denunció ser víctima de una "caza de brujas" antes de embarcarse el viernes en su primera gira internacional, después de que el Departamento de Justicia informase de la designación de un "fiscal especial" como supervisor de la investigación rusa. A la luz de los escándalos, algunos legisladores de la oposición demócrata se han apresurado a pedir la activación de un proceso de destitución (impeachment) de Trump en el Congreso de EEUU, controlado, para su desazón, por los republicanos.

Aunque suena a ciencia-ficción la posibilidad de que dimita o sea destituido por el Rusiagate, el susurro de dos palabras, "presidente Pence", ha cobrado fuerza. "Si lo que (The New York Times) publicó es cierto, Pence estará ensayando", declaró a Politico un congresista republicano. En caso de que el Rusiagate tumbara a Trump, el vicepresidente asumiría el poder. Pence ha alentado el murmullo al lanzar un comité de acción política con el fin de impulsar sus intereses y ayudar a los candidatos republicanos en las legislativas de 2018, un gesto inusual para un vicepresidente.