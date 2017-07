Trump admite sin tapujos su error por nombrar fiscal general a Sessions

Donald Trump arremetió en una entrevista con The New York Times contra el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, en la que incluso dice que se arrepiente de haberlo designado para el cargo. El motivo es la decisión que tomó Sessions en marzo de inhibirse de las investigaciones del FBI sobre la posible relación del equipo de campaña presidencial con Rusia. Trump también atacó al ex director del FBI James Comey, a quien destituyó en mayo.

El líder de EEUU se encuentra bajo una fuerte presión por el escándalo ruso. Un investigador especial y varios comités parlamentarios están analizando si hubo complicidad entre el equipo de campaña del candidato y Rusia para favorecer su victoria en las elecciones de noviembre del año pasado. Los servicios secretos estadounidenses acusan a Moscú desde hace meses de haberse inmiscuido en la campaña para dañar a Hillary Clinton.

Sessions se reunió durante la campaña con el embajador ruso en Washington, Serguei Kislyak, pese a que luego negó esos contactos bajo juramento durante una audiencia. A causa de ello, en marzo se recusó de las investigaciones. Como fiscal general supervisa al FBI. "Sessions no tendría que haberse recusado y, si quería hacerlo, debió decírmelo antes de aceptar el puesto. Entonces yo habría elegido a otra persona", afirmó Trump, que ayer cumplió seis meses en la Presidencia de EEUU. "Es extremadamente injusto -y ésa es una palabra suave- con el presidente", añadió.

Por su parte, Sessions reaccionó ayer diciendo que seguirá en su puesto a pesar de los comentarios de Trump. "Tengo el honor de ser fiscal general, es algo que va más allá de cualquier pensamiento que yo pueda tener", dijo al respecto. "Amamos este trabajo, amamos este departamento y tengo previsto continuar en él mientras pueda hacerlo", agregó.

Por otro lado, el Comité Judicial del Senado de EEUU aprobó ayer por unanimidad el nombramiento de Christopher Wray como próximo director del FBI tras la destitución en el puesto de James Comey.