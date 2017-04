Turquía asegura que el ataque químico de Siria fue perpetrado con gas sarín

El agente químico utilizado en el ataque contra la ciudad de Jan Shijun en el noroeste de Siria el martes es gas sarín, aseguró este jeuves el Ministerio de Sanidad turco en un comunicado.

"Según los primeros resultados de los análisis, se han detectado en los pacientes síntomas que hacen pensar que han estado expuestos a sustancias químicas (sarín)", precisó el texto, al describir los resultados de las autopsias de tres pacientes fallecidos en Turquía.

Un total de 31 heridos en el ataque fueron trasladados desde Jan Shijun, en la región de Idleb, a hospitales en la provincia fronteriza turca de Hatay, y "tres de ellos, gravemente heridos, perdieron la vida", señaló el comunicado.

Horas antes, el ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag, afirmó que la autopsia demostraba el uso de armas químicas, pero no especificó la sustancia usada.

"La autopsia se hizo en presencia de autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)", subrayó el comunicado, agregando que la OPAQ llevará muestras de las víctimas a La Haya, donde tiene su sede, para analizarlas allí.

"Lo primero que se ha descubierto en la autopsia son edemas en el pulmón, con aumento de su peso y hemorragias. Esta constatación hace pensar que las heridas están relacionadas con el empleo de armas químicas", concluyó.Un médico sirio, Sajer al Daiu, que atendió a los heridos en un hospital cercano a Jan Shijun, ya avanzó el miércoles que se trataba probablemente de gas sarín, dados los síntomas que presentaban los afectados.

El Gobierno turco condenó el miércoles la masacre, que atribuyó de forma expresa a las fuerzas del régimen del presidente sirio, Bashar al Asad, aunque éstas negaron toda implicación y acusaron a los rebeldes.

De hecho, el Gobierno sirio insistió ayer en que su Ejército no ha usado "nunca" armas químicas en el país y que su aviación golpeó hace dos días "un almacén terrorista" donde había sustancias tóxicas en Jan Shijun.

"Me gustaría enfatizar que el Ejército Árabe Sirio no ha empleado nunca ni empleará armas químicas en el futuro, ni contra nuestro pueblo y sus niños ni contra los terroristas que atacan a civiles con proyectiles de mortero", dijo el ministro de Exteriores, Walid Al Mualem, en Damasco. De hecho, "Siria condena rotundamente el uso de armas químicas por cualquier parte, independientemente de las circunstancias", agregó.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 86 personas murieron, entre ellas 30 menores, en Jan Shijun.

Mareo y dificultad para respirar fueron los primeros síntomas que sintió Fuad Sayed, de 47 años, uno de los supervivientes. Sayed estaba en la calle cuando se produjo el ataque aéreo a las 06:45, hora local, a 200 metros de su vivienda.

"Al principio pensé que se trataba de un bombardeo normal y me dirigí para ayudar en las labores de rescate a una casa donde residía una viuda con sus cuatro hijos; cuando llegué, la gente que estaba allí me dijo que ya los habían rescatado y empecé a sentirme mareado", rememoró por teléfono.Ya en su casa, comenzó a sufrir espasmos y perdió el conocimiento. No lo recobró hasta que llegó a un hospital, donde le informaron de que muchos de los presentes en la casa de la mujer que había ido a ayudar habían fallecido.

Otro de los heridos, Osama al Jaled, de 33 años, recuerda la trágica experiencia que vivió cuando acudió a la vivienda de su hermano tras escuchar una explosión. "Todos estaban tendidos en el suelo y jadeaban, les lancé agua pero no respondían, así que salí a la calle para pedir auxilio a la Defensa Civil", indicó. Sin embargo, resultó imposible obtener la ayuda en la calle, ya que "la gente estaba desplomada en el suelo".