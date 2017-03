El polaco Tusk, reelegido como presidente del Consejo Europeo

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, fue reelegido este jueves para un mandato de otros dos años y medio durante una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), informó el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani. "El presidente Tajani felicita a Donald Tusk, reelegido presidente del Consejo Europeo hasta noviembre de 2019", indicó Tajani en la red social Twitter.

El político polaco dijo en otro mensaje a través de ese medio: "Gracias por mantener los dedos cruzados y por su cordial apoyo. Ha ayudado", al tiempo que añadió que "haré lo que pueda por mejorar a la UE". Los líderes resolvieron en una media hora el asunto de la reelección de Tusk, que la mayoría daba por hecha a su llegada a la cumbre pese a la negativa de Polonia, que fue el único país que votó en contra, según fuentes comunitarias.

Polonia no apoya a Tusk

La primera ministra polaca, Beata Szydlo, advirtió antes de empezar la sesión de que su país no apoya la reelección de su compatriota y subrayó que no aceptaría una decisión sin su acuerdo. La elección de ese puesto no requiere, sin embargo, la unanimidad de los países, pues basta con que se obtenga una mayoría cualificada para su aprobación.

Según las fuentes, el Gobierno polaco mantuvo hasta el último momento su candidato alternativo a Tusk, el eurodiputado Jacek Saryusz-Wolski, de la misma nacionalidad. Saryusz-Wolski fue sin embargo expulsado del PPE este lunes y revocado como vicepresidente de la formación por su voluntad de mantenerse como candidato. Así, los líderes tuvieron finalmente que votar la reelección de Tusk con el único voto en contra de Polonia, indicaron las fuentes.

El enfrentamiento entre el Gobierno polaco y Tusk emana de que el presidente del Consejo, del partido Plataforma Cívica, fue primer ministro de Polonia entre 2007 y 2014, antes de que llegaran al poder los euroescépticos de Libertad y Justicia.

El punto en el orden del día de la cumbre sobre la elección del presidente del Consejo Europeo fue presidido por el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, quien está al frente de la presidencia rotatoria de la UE este semestre, mientras Tusk "esperaba fuera" la decisión, indicó su portavoz, Preben Amann. Muscat felicitó a Tusk en Twitter y añadió que el Consejo Europeo "discutirá más tarde este año sobre el equilibrio en los nombramientos de la UE".

Actualmente, los presidentes del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (el luxemburgués Jean-Claude Juncker), pertenecen al Partido Popular Europeo, aunque tradicionalmente las instituciones han tratado de buscar un equilibrio entre los partidos mayoritarios. Fuentes comunitarias dijeron que los líderes no entraron hoy a discutir ese asunto.

Tusk ha sido reelegido al frente del Consejo Europeo y de las cumbres del euro para el periodo entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2019. Será su segundo mandato como presidente de la institución, tras la creación de ese cargo en el Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009.

El presidente del Consejo Europeo se encarga de presidir y dirigir los trabajos en las cumbres de líderes de la UE y de representar a la Unión a su nivel en la política exterior y de seguridad comunitaria.