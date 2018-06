La UE aumenta el gasto en Defensa por el aislamiento de Estados Unidos

La Comisión Europea (CE) propuso ayer 13.000 millones de euros para financiar la industria militar comunitaria a través del Fondo Europeo de Defensa en el presupuesto para 2021-2027, un paso más para ganar autonomía en un área en la que quiere depender menos de socios como Estados Unidos. Además, pidió la creación de un nuevo Fondo Europeo para la Paz con 10.500 millones que aporten los estados miembros fuera del presupuesto de la Unión, para mejorar la financiación de operaciones y misiones militares.

"La UE debe ser un proveedor de seguridad de confianza para sus socios (...) en nuestra región y más allá", afirmó la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini.

El Fondo Europeo de Defensa parte de iniciativas piloto como los 90 millones que financiaron por primera vez proyectos de investigación militar con cargo a las cuentas europeas entre 2017 y 2019, o los 500 millones previstos para 2019 y 2020 para el programa europeo de desarrollo industrial y de Defensa.

La asignación de 13.000 millones de euros para el periodo 2021-2027 potenciará las inversiones transfronterizas en tecnología y equipos de vanguardia plenamente interoperables, en ámbitos como el software encriptado o los drones. En concreto, el fondo aportará 4.100 millones para financiar directamente proyectos de investigación competitivos y colaborativos a través de subvenciones.

Tras una primera fase de investigación, se pondrán a disposición de los estados miembros los 8.900 millones restantes para cofinanciar los costes del desarrollo de prototipos y los requisitos de certificación y ensayo.

"Estados Unidos entiende perfectamente que los fondos europeos apoyen proyectos europeos. No he detectado ninguna preocupación particular en ese sentido", comentó Mogherini.