Una UE a la defensiva pide a Londres que aclare su propuesta sobre los ciudadanos

La UE acogió ayer con recelo la oferta presentada por la primera ministra británica, Theresa May, en relación con los ciudadanos europeos que residan en el Reino Unido tras el Brexit y pidió a Londres que aclare los derechos que les serán reconocidos y la manera de resolver posibles disputas.

Los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, se mostraron abiertamente críticos con las ideas adelantadas por May a sus homólogos europeos el jueves, en la primera sesión de la cumbre.

Además del 'Brexit', los líderes europeos hablaron de inmigración y comercio internacional

El Reino Unido tiene previsto presentar oficialmente los detalles de esa propuesta el lunes.

"Mi primera impresión es que la oferta del Reino Unido está por debajo de nuestras expectativas", indicó Tusk en una rueda de prensa al término de la cumbre, y añadió que "corre el riesgo de empeorar la situación de los ciudadanos". "Nuestro papel durante las negociaciones será reducir ese riesgo", añadió.

Por su parte, Juncker dijo que la propuesta "es un primer paso, pero no es suficiente" y añadió que le parece "inimaginable" que el Tribunal de Justicia de la UE quede excluido de cualquier acuerdo sobre los ciudadanos en relación con el Brexit, como piden los británicos.

May avanzó el jueves algunos de los elementos de su propuesta, que plantea que el Reino Unido reconocerá el derecho de quedarse a los europeos que hayan residido de forma legal en el Reino Unido durante cinco años cuando llegue la fecha que se fije para la ruptura. Los que no lleguen a los cinco años podrán seguir en territorio británico hasta que puedan demostrar que han completado el plazo y disfrutar así de una residencia permanente.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, cuyo país preside este semestre la UE, indicó en la rueda de prensa que la propuesta de May tiene lagunas, como el hecho de que "los ciudadanos que lleguen en cierta fecha serán tratados de diferente manera que los que lleguen en otra".

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, consideró la oferta de May un "buen punto de partida", pero subrayó que no supone un "gran avance". "Ayer tuvimos una primera discusión muy general en la que se nos dijo que después de cinco años de residencia, los ciudadanos podrían permanecer permanentemente en el Reino Unido. Es un buen comienzo, pero no es el gran avance", dijo Merkel en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al término de la cumbre.

Macron, que asintió ante la afirmación de la canciller, confirmó que comparte su opinión y aseguró que la voluntad de París y Berlín es "coordinarse muy estrechamente y tener una sola voz común en (las negociaciones del) Brexit.

Por su parte, el primer ministro belga, Charles Michel, calificó la propuesta británica de "ambigua" y confió en que sus detalles técnicos sean concretados la próxima semana.

Al margen de hablar del Brexit, los líderes de la Unión aprobaron unas conclusiones sobre el comercio internacional que inciden en la necesidad de mantener unos "mercados abiertos", pero piden a la vez instrumentos de defensa comercial "modernos, compatibles con la Organización Mundial del Comercio" (OMC) para mejorar la capacidad de la UE de combatir la competencia desleal.

También debatieron la manera de frenar los flujos migratorios por el Mediterráneo central, que siguen siendo altos pese a las medidas ya adoptadas, y acordaron reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito y hacer más esfuerzos para "lograr verdaderos progresos en la política de retorno y readmisión".

La UE reafirmó, asimismo, la necesidad de concluir la reforma del régimen europeo de asilo común y pidió a la Comisión Europea que "explore posibles soluciones para aliviar la carga para los Estados miembros en primera línea", en referencia en particular a Italia.