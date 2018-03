La UE exige explicaciones a Facebook por el escándalo del mal uso de los datos

La Unión Europea exigirá a Facebook explicaciones por el escándalo que implica a la red social en el mal uso de los datos de 50 millones de sus usuarios por parte de la empresa Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump. "Solicito más explicaciones de Facebook, como hasta qué punto se han visto afectados los usuarios europeos", dijo la comisaria de Justicia de la Unión Europea, Vera Jourová, en declaraciones al dominical alemán Bild am Sonntag. La comisaria de Justicia quiere exigir por carta a la dirección de Facebook una declaración al respecto. Los datos presuntamente fueron recopilados a través de una aplicación de predicción de personalidad llamada "thisisyourdigitallife", desarrollada por el profesor de psicología de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan.

"Esta violación de los datos de 50 millones de usuarios de Facebook es totalmente inaceptable", indicó la comisaria tras un viaje a Estados Unidos. Washington y las autoridades pertinentes le habrían asegurado que "se toman muy en serio las acusaciones y que trabajan en la preparación de los pasos necesarios". Asimismo, los organismos europeos de protección de datos trabajan actualmente en el asunto.

"Este escándalo debería ser una llamada de atención para todos nosotros. Cómo tratamos nuestros datos personales es algo que puede tener muchas consecuencias", comentó. La misiva que estará dirigida a Sheryl Sandberg, directora operativa de Facebook, será enviada hoy.

Precisamente, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió ayer perdón a los británicos mediante un anuncio publicado en varios periódicos del Reino Unido. "Tenemos la responsabilidad de proteger su información. Si no podemos hacerlo, no la merecemos", afirma Zuckerberg en su carta de disculpa, escrita en negro sobre fondo blanco, con un pequeño logo de la compañía y que ocupaba una página completa de publicidad en rotativos como The Observer.

El directivo de la red social admite que faltó a la confianza de los usuarios y lamentó no haber hecho "más al respecto". "Estamos dando los pasos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir", aseguró Zuckerberg, un día después de que investigadores de la Oficina del Comisionado de Información británica registraran durante siete horas las instalaciones de Cambridge Analytica en Londres en busca de pruebas.

Zuckerberg, cuya compañía ha perdido más de 40.000 millones de euros de su valor de mercado desde las acusaciones, afirma que Facebook aportará a los usuarios más información sobre quién puede acceder a sus datos "Gracias por creer en esa comunidad. Prometo hacerlo mejor por vosotros", concluyó. El dueño de la red social ya se disculpó el pasado miércoles por lo ocurrido y se mostró dispuesto a declarar ante el Congreso de Estados Unidos, pero el ministro británico de Cultura, Matt Hancock, consideró su respuesta "insuficiente".