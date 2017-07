La UE avisa de las "fricciones" comerciales si no hay acuerdo por el 'Brexit'

El jefe negociador de la Comisión Europea (CE) para el Brexit, Michel Barnier, advirtió ayer que el comercio entre Londres y los Veintisiete conllevará "fricciones" cuando el Reino Unido abandone el club comunitario y advirtió de los perjuicios de no conseguir un acuerdo entre ambas partes.

"Está claro que una relación comercial con un país que no pertenece a la UE conlleva fricciones", dijo Barnier en el Comité Económico y Social, un órgano consultivo de la UE.

El ex comisario francés subrayó que, una vez que el Reino Unido se convierta en un país tercero, no tendrá "las mismas facilidades ni derechos que los estados miembros" especialmente en materia de comercio, "que no será nunca tan fluido para un estado que decide salir del mercado único y la unión aduanera".

Barnier señaló como ejemplos a países que pertenecen al Espacio Económico Europeo (Noruega, Irlanda y Liechstenstein) o a Turquía, que tiene sólo una unión aduanera con la UE pero no participa en el mercado interior, que se enfrentan a controles aduaneros y otras verificaciones en sus intercambios. Insistió en que estos perjuicios serían aún mayores en caso de que el Reino Unido y los Veintisiete no llegasen a un acuerdo comercial tras el Brexit, lo que llevaría a que sus intercambios se rigiesen por las normas de la Organización Mundial del Comercio.