La UE urge a Venezuela el cese de la violencia

Los ministros de Exteriores de la UE presionaron ayer a todas las partes en Venezuela para que abandonen la violencia que en las últimas semanas ha causado 39 muertes y cientos de heridos y detenidos, y respeten el orden constitucional, sin esgrimir por el momento la amenaza de sanciones.

"Las sanciones acaban en todo caso afectando negativamente a la población, lo que es lo último que queremos que ocurra", afirmó el ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, aunque al mismo tiempo dijo "no descartar nada".

Los ministros respaldaron un texto de conclusiones sobre Venezuela propuesto a instancias de España, que deja claro que "la violencia y el uso de la fuerza no resolverán la crisis del país" y que "deben respetarse los derechos fundamentales del pueblo venezolano, incluido el derecho a manifestarse pacíficamente".

Dastis afirmó sentirse "satisfecho" por "el hecho que indica que hay conciencia de los Veintiocho por la seriedad del problema y para aumentar medidas en caso de ser necesario. Alguien me dijo que no hay peor sanción que la política económica de Nicolás Maduro. No sé si es el caso, pero nosotros preferiríamos no llegar a sanciones y que al final impere el sentido común", apuntó.

La alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, aseguró que la evaluación que hacen de la situación "es lo bastante clara" y que la UE "quiere tender una mano" a la población y apoyar las mediaciones regionales que ayuden a superar la crisis.

En el primer texto al que dan luz verde los países de la UE sobre la situación en Venezuela desde julio del año pasado, piden "la liberación de los opositores políticos encarcelados y el respeto de los derechos constitucionales".