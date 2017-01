Valls promete una Francia "fuerte y justa" y una Europa reformada

El ex primer ministro francés y candidato a las primarias socialistas Manuel Valls articuló ayer su proyecto político en torno a una Francia "fuerte y justa" y una Europa reformada que acabe con su crisis de identidad y fortalezca su soberanía. Tras dimitir del Ejecutivo el 5 de diciembre para centrarse en sus aspiraciones presidenciales, en el acto oficial de presentación de sus grandes orientaciones dejó clara su intención de que los franceses recuperen el control de su destino.

En 50 páginas y con el lema Una República fuerte. Una Francia justa, el ex número dos de François Hollande no renegó de su pasado ni de sus orígenes, pero reclamó su derecho a trazar un nuevo camino. "Me casé con Francia a los 20 años. Mi naturalización no fue un matrimonio de conveniencia, sino una pasión", indica al inicio de su programa, en el que reconoce que la guerra civil española y la dictadura de Franco marcaron su adolescencia, y confiesa haber aprendido a querer a su nuevo país.

Consciente de que los sondeos no dan como favorita a la izquierda en las presidenciales de abril y mayo, Valls destacó que la cuestión no reside en saber si ésta puede ganar, sino en que debe hacerlo porque Francia "necesita progreso, justicia social, innovación".