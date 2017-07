Venezuela afronta dos días de huelga para forzar la retirada de la Constituyente

Los venezolanos buscaban ayer bienes de consumo en preparación para la huelga de 48 horas convocada por la oposición desde hoy en una protesta que busca presionar al presidente Nicolás Maduro para que retire su propuesta de una Asamblea Constituyente.

Los dirigentes de la oposición enviaron mensajes a la población para que se aprovisione lo mejor posible para esta semana, cuya agenda incluye el "paro cívico" de 48 horas y una movilización masiva el viernes en Caracas, en un esfuerzo por detener la Constituyente de Maduro, cuyos 545 miembros será elegidos el domingo.

Felipe González critica que la mediación de Zapatero ha logrado "lo contrario a lo pretendido"

Las compras "nerviosas" se efectuaron en los supermercados y comercios de Caracas, mientras en zonas como la región de Táchira, en la frontera con Colombia, varios miles de personas pasaron hacia el país vecino para comprar alimentos.

La oposición ya ensayó una huelga general de 24 horas el pasado jueves, y se consideró exitosa por el seguimiento de la población. Esa demostración estuvo acompañada por una huelga de transportistas que reclamaban un aumento de los pasajes. La protesta fue calificada por Maduro como un triunfo del Gobierno, pues estimó que los principales sectores económicos trabajaron casi al 100%, según dijo.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Freddy Guevara, confirmó el apoyo del partido Voluntad Popular y su líder, Leopoldo López, al llamamiento a la huelga de 48 horas, después de reunirse con el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien actúa como facilitador del diálogo entre el Gobierno y la oposición. Guevara explicó que López, quien ahora cumple su condena de casi 14 años de prisión en arresto domiciliario, se reunió en su casa con Zapatero, a quien reiteró la exigencia de que Maduro retire la Constituyente.

"Se comunicó a Zapatero la exigencia del pueblo: que sea retirada la Constituyente y que se respete decisión del pueblo del 16 julio", dijo en Twitter al referirse a la consulta popular que realizó la oposición ese día al margen del sistema electoral formal, en la que 7,5 millones de electores rechazaron la propuesta Constituyente. Agregó que tanto él como López reiteraron su apoyo a la agenda de protestas de esta semana.

"También se conversó sobre la grave conflictividad que puede venir por la Constituyente fraudulenta y dejamos claro que el único responsable es Maduro. Ojalá en el régimen alguien tenga sensatez para suspender la Constituyente, pero nosotros no podemos bajar la guardia: la calle es nuestra fuerza", señaló Guevara.

No obstante, la mediación de Zapatero ha recibido críticas en España. El también ex presidente Felipe González consideró ayer que el diálogo que lleva cabo junto a otros ex mandatarios ha conseguido "lo contrario de lo que se pretendía", teniendo como resultado "multiplicar por seis el número de presos políticos, desabastecimiento e inflación infinitamente mayores y en ningún momento se ha devuelto poder a la Asamblea democráticamente elegida". Los presos pasaron en este año de 72 a más de 430, según indicó González.

El nuevo llamamiento a la huelga recibió el respaldo de varios sindicatos, mientras que la agrupación patronal Fedecámaras reiteró su rechazo a la Constituyente. En un comunicado dijo que se mantiene firme en la defensa de la democracia, la soberanía y la libre iniciativa empresarial. Señaló que le dará libertad a sus agremiados y sus trabajadores para que decidan si se suman o no a esta "convocatoria cívica".

"Reconocemos y defendemos cualquier mecanismo de protesta ciudadana como expresión democrática, siempre y cuando se mantenga apegada a las leyes", indicó, e instó al Gobierno a abandonar "su intención de imponer una nueva Constitución". "Ésta no es la vía para resolver las exigencias de la población. No podemos apoyar ningún proceso constituyente que esté de espaldas al pueblo soberano", recalcó.