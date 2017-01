Venezuela libera al ex candidato Manuel Rosales y a otros seis presos políticos

Siete dirigentes opositores venezolanos, incluyendo al ex candidato presidencial Manuel Rosales, fueron liberados el pasado sábado, según informaron dirigentes de la oposición. Los otros liberados son el editor Leocenis García y Nixon Leal, Ángel Contreras, Yeimi Varela, Gerardo Carrero y , Scarli Duarte, quienes fueron detenidos durante las protestas contra el Gobierno de 2014. Los abogados dijeron que los liberados tienen orden de presentación periódica ante los tribunales y prohibición de salida del país. Rosales fue acusado de enriquecimiento ilícito por el fallecido mandatario Hugo Chávez y en 2009 obtuvo un asilo político en Perú. El año pasado regresó al país y fue encarcelado. El también ex gobernador del estado occidental de Zulia estaba cumpliendo un arresto domiciliario desde hace un mes. "Le informo al pueblo de Venezuela, que he sido puesto en libertad junto a otros presos político", dijo Rosales.

El portavoz del grupo defensor de derechos humanos Foro Penal, Alfredo Romero, dijo que los siete dirigentes fueron liberados después de conversaciones con la Nunciatura Apostólica y la embajada de España. Sin embargo, puntualizó que todavía quedan 103 presos. Agregó que el grupo está a la espera de otras liberaciones y que en 2016 fueron liberadas 43 personas y detenidas 56.

La liberación de los políticos encarcelados es una exigencia de la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro en las negociaciones de la mesa de diálogo político, que cuenta con la mediación del Vaticano.