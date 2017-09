Washington advierte ante la ONU que Pyongyang está "pidiendo una guerra"

La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo ayer que el líder norcoreano Kim Jong-un está "pidiendo una guerra" y advirtió que la tolerancia de Washington a sus provocaciones es cada vez menor, mientras China y Rusia pidieron mantener la calma y recurrir al diálogo.

"La guerra nunca es algo que quiera EEUU, no lo queremos ahora, pero nuestra paciencia no es ilimitada", señaló Haley en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU convocada tras la última prueba nuclear de Corea del Norte.

Si un régimen canalla tiene un arma nuclear no tomas decisiones para bajar la guardia"

La representante estadounidense informó que su país presentará el próximo lunes una resolución ante la ONU para establecer nuevas sanciones contra Pyongyang. Corea del Norte probó el domingo una bomba de hidrógeno que puede ser cargada en un misil balístico intercontinental (ICBM) en la sexta prueba nuclear del país desde 2006.

"Cuando un régimen canalla tiene un arma nuclear y un ICBM apuntándote, no tomas decisiones para bajar la guardia", aseguró Haley.

En tanto, el embajador ruso ante el organismo, Vassily Nebenzia, pidió no tomar acciones apresuradas que podrían empeorar la situación con Corea del Norte. "Hay una necesidad urgente de mantener la cabeza fría y abstenerse de cualquier acción que pueda escalar las tensiones", señaló Nebenzia, que destacó que la solución al conflicto no debería ser militar. Por eso, pidió a la comunidad internacional "no ceder ante las emociones y actuar de manera calma y equilibrada".

El embajador chino ante la ONU, Liu Jieyi, se sumó al pedido de recurrir al diálogo para resolver la crisis y solicitó a todas las partes que hagan un esfuerzo para impedir un mayor deterioro de la situación. "No permitiremos el caos y la guerra en la península coreana", aseguró.

Por su parte, el embajador japonés, Koro Bessho, instó al Consejo a ejercer la "máxima presión" sobre Corea del Norte y pidió que se adopten nuevas medidas.

La ONU estableció el mes pasado nuevas sanciones contra Corea del Norte, las más duras hasta el momento, que afectaban a sus exportaciones.

El embajador británico, Matthew Rycroft, consideró que si se elaboran nuevas sanciones contra Pyongyang, éstas deberían estar dirigidas contra trabajadores norcoreanos en el extranjero que envían dinero al país. "Debemos ir más allá y tomar medidas para cortar los fondos de los que depende el régimen para llevar adelante sus programas ilegales y desestabilizadores", añadió.

En tanto, Suiza se ofreció ayer como mediador en un posible diálogo con Corea del Norte. A diferencia de EEUU, el país neutral europeo mantiene relaciones diplomáticas con Pyongyang.

El conflicto con Corea del Norte lleva meses escalando. Tras dos ensayos con misiles intercontinentales en julio, el país lanzó el martes pasado un nuevo misil que sobrevoló el norte de Japón hacia el Pacífico. Desde entonces se habla de nuevas sanciones.

Pyongyang explicó que el ensayo con el misil fue una reacción a las maniobras militares conjuntas de EEUU y Corea del Sur. El régimen de Kim Jong-un acusa continuamente a Washington de estar preparando un ataque, algo que desmienten el país norteamericano y Corea del Sur.

Un legislador oficialista surcoreano dijo ayer que, según información de los servicios secretos, Corea del Norte podría realizar en breve un nuevo ensayo con un misil balístico intercontinental. De acuerdo con ese informe, el lanzamiento podría realizarse el 9 de septiembre (aniversario de la fundación del país) o el 10 de octubre (aniversario del gobernante Partido de los Trabajadores).

Seúl reaccionó al ensayo nuclear norcoreano con un ejercicio con misiles de distinto alcance lanzados desde tierra y desde aviones de combate para simular un ataque a las instalaciones de prueba de la bomba atómica en el noreste del país vecino.

El último ensayo nuclear empañó la cumbre de los Brics (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), convocada por el presidente Xi Jinping en la ciudad china de Xiamen. El jefe de Estado y de partido chino y el presidente ruso, Vladimir Putin, pidieron actuar de forma "razonable" ante el desafío norcoreano.