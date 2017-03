Wilders protagoniza otro rifirrafe xenófobo mientras cae en los sondeos en Holanda

El líder de la ultraderecha holandesa, Geert Wilders, volvió ayer a protagonizar otro rifirrafe xenófobo con un diputado de origen turco, mientras continúa sin aparecer en actos públicos por motivos de seguridad y ve cómo su partido pierde ventaja en las encuesta a dos semanas de las elecciones.

A través de su cuenta en Twitter, donde Wilders sigue activo, el líder del xenófobo y antimusulmán Partido de la Libertad (PVV) pidió al diputado holandés de origen turco Tunahan Kuzu que abandone el país "y no vuelva nunca", a lo que el aludido le respondió ayer que su programa político recuerda a "la historia de los años 30", al pedir "el cierre de las mezquitas". "Ésta es nuestra tierra señor Kuzu, no su tierra. Turquía es su tierra. Váyase rápido y no vuelva nunca", escribió Wilders en un tuit con un enlace a unas declaraciones del diputado en las que le comparaba con Adolf Hitler.

En un encuentro con la cadena pública NOS, Kuzu se reafirmó en sus palabras, justificando que había hecho "un paralelismo" entre el programa político de Wilders, que pide cerrar mezquitas y prohibir el Corán, con el del líder nazi de los años 30, que exigía "prohibir la Torá (libro sagrado judío) y cerrar las sinagogas", aseguró.

Este parlamentario nacido en Turquía era miembro del PvdA (Partido del Trabajo) hasta noviembre de 2014, cuando fue expulsado junto a otro diputado, Selçuk Öztürk, por discrepancias con la dirección durante un debate sobre las políticas de integración de los inmigrantes.