La abstención corona las elecciones en Túnez y el Líbano por el escepticismo y la desconfianza

La abstención, especialmente alta en los núcleos rurales, y la desconfianza en la clase política marcaron ayer las históricas elecciones municipales en Túnez, que ponen broche final a la transición política iniciada tras las caída en 2011 de la larga dictadura de Zinedin Ben Ali. La participación final apenas llegó al 30 %, con una amplia diferencia entre el voto en Túnez capital y Sfax, los dos principales núcleo urbanos, y las zonas rurales y de interior.

La abstención se acercó al 90 % en la región de Kasserine, fronteriza con Argelia y escenario desde 2011 de combates entre la Guardia Nacional y los grupos yihadistas que se han acantonado en los montes. La población se siente olvidada y la mayoría de los que no ejercieron su derecho democrático desconfía de la política actual. "No sirve para nada. ¿Qué van a hacer los políticos ahora si no han hecho nada en estos siete años? Seguimos igual o peor que antes", explicó Mahmud Salmadi, un joven de 23 años, sin empleo, que prefirió pasar la mañana en un café próximo a su casa en la ciudad costera de El Kram.

Entretanto, en el Líbano, los colegios electorales cerraron sus puertas a las 19:00 hora local (17:00 en la Península), tras una jornada sin incidentes graves, aunque se permitirá votar a quien esté guardando fila. La participación se situó entre el 9% y el 20%, según cálculos del Ministerio del Interior. El presidente de la República, Michel Aoun, indicó que las personas que están en el interior de los colegios electorales podrán seguir votando aunque haya pasado el plazo. Poco antes, la emisora oficial Radio Líbano dijo que las autoridades no habían tomaron aún ninguna decisión acerca de la posibilidad de ampliar el horario de voto, como solicitó el grupo chií Hezbola, "a pesar de la baja participación".