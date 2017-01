Los cruces de acusaciones impiden el avance del diálogo en Astaná para la paz en Siria

El primer día de diálogo de paz entre el Gobierno sirio y la oposición armada concluyó ayer tras varios cruces de acusaciones entre las dos delegaciones reunidas en Astaná, un encuentro organizado bajo el auspicio de Rusia, garante del equipo gubernamental, y Turquía, valedora de los opositores.

Ha sido una negociación "llena de obstáculos", dijo a los periodistas Yehia al Aridi, un miembro del equipo de la oposición, que anunció a las 22:00, hora local, la conclusión por el primer día de este diálogo después de que los equipos participantes dijeran que no había "intención de continuar", y que volverán hoy.

La reunión empezó a las 13:40 con un mensaje del presidente kazajo, Nursultan Nazarbayev, leído por el ministro de Exteriores, Kairat Abdrajmanov. "Estoy seguro de que la reunión de Astaná creará las condiciones necesarias para que todas las partes interesadas hallen una solución a la crisis siria", dijo.

A pesar del optimismo del presidente kazajo, las disputas empezaron a surgir una vez cerrada la puerta, ya que Mohamad Alush, jefe del equipo de la oposición, defendió a los rebeldes del valle de Barada, situado al noroeste de Damasco.

El Gobierno sirio acusa a los rebeldes que se ubican en el valle del río Barada, que abastece de agua a Damasco, de cortar el suministro hacia la capital, y por eso comenzó la ofensiva gubernamental en el valle hace 24 días y ha continuado pese al cese de las hostilidades que entró en vigor el 30 de diciembre en toda Siria.

Tras la intervención de Alush, el jefe de la delegación gubernamental, Bashar al Yafari, salió de la reunión y dijo a los periodistas que "la delegación de la oposición no respeta las negociaciones y no actúa de acuerdo a los usos diplomáticos". También dijo que no se puede calificar de violación de los acuerdos de alto el fuego las operaciones de las fuerzas gubernamentales contra aquellos "que impiden el acceso de agua potable a 7 millones de personas".

Minutos después de la comparecencia de Al Yafari, Osama abu Zeid, portavoz del Ejército Libre Sirio y el equipo opositor, dijo que sin un acuerdo de alto el fuego "completo" no va a haber negociaciones. Abu Zeid afirmó que "el éxito de esas conversaciones, que no son directas, está en manos de los dos países garantes: Turquía y Rusia", y agregó que "si logran aplicar lo prometido, vamos a tener éxito y espero que Rusia pueda obligar (a los representantes del presidente sirio, Bashar al Asad) a respetar el cese de hostilidades".