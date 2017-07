El atacante de Hamburgo era un palestino pendiente de expulsión

Alemania investiga si el atacante del supermercado de Hamburgo actuó movido por su radicalismo islámico o por trastornos psíquicos, en medio de la conmoción ante un ataque cometido por un refugiado pendiente de expulsión. El autor del ataque, que causó un muerto y seis heridos, fue un palestino de 26 años, identificado como Ahmet Al H., nacido en Emiratos Árabes Unidos, a quien se vigilaba como radical, aunque sin vínculos conocidos con el yihadismo, informó ayer el ministro de Interior del land, Andy Grote.

En el albergue al que le habían asignado las autoridades de inmigración, donde están acogidos 600 asilados, se lo conocía como una persona de comportamiento complejo e inestables, con problemas de alcohol y drogas, prosiguió Grote. No se establecido aún si actuó por motivos religiosos o islamistas, por trastornos psíquicos o por una "combinación" de estos factores, todos ellos conocidos, admitió el ministro.

"Este acto de violencia debe y va a ser aclarado", garantizó a través de un comunicado la canciller alemana, Angela Merkel, de vacaciones pero en "permanente contacto" con su ministro del Interior, Thomas de Maizière, y el alcalde de Hamburgo, Olaf Schulz. Por lo que se sabe hasta ahora, el agresor entró en Alemania por Dortmund en 2015 tras haber recorrido varios países europeos (Noruega, Suecia y España); de ahí pasó a Hamburgo, donde en 2016 se le notificó que su solicitud había sido rechazada.

Desde entonces esperaba ser expulsado, pero la orden no se había podido hacer efectiva por no tener los papeles en regla. En los últimos tiempos se habían observado en él "cambios", se lo veía frecuentemente recitando el Corán y había empezado a vestirse a la usanza islámica.

El viernes, horas antes de irrumpir en el supermercado, había preguntado en inmigración cómo estaba su situación, ya que mientras no tuviera pasaporte no podía ser expulsado. Tanto Grote como el fiscal Bernd Krüsser hicieron hincapié en que se le observaba como islamista y no como yihadista, que no había indicios de que tuviera contactos con esas redes, que todo apunta a que actuó solo y, también, que el hecho de ser palestino y sin pasaporte de una nación definida obstaculizó su expulsión.

El perfil del agresor y su situación recuerdan a los de los autores de dos atentados registrados hace ahora un año en Baviera, así como el del mercadillo navideño de Berlín del pasado diciembre, cometido por el tunecino Anis Amri y donde murieron doce personas.

También a Amri se le tenía bajo vigilancia policial como radical, traficó con drogas y se le identificaba como persona inestable, pero no se le expulsó por problemas burocráticos.

El atacante del cuchillo logró ser reducido a escasa distancia del supermercado por un grupo de ciudadanos que "con valentía y decisión", en palabras del ministro, salieron tras él y se le encararon en la calle.