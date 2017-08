Los chavistas instalan la Asamblea Constituyente en Venezuela

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, un órgano integrado únicamente por representantes afines al Gobierno, se instaló este viernes en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, pese al rechazo de la oposición y de buena parte de la comunidad internacional.

Dirigentes del chavismo gobernante en Venezuela desde 1999 encabezaron la larga fila de representantes que ingresó al palacio Legislativo donde opera el Parlamento opositor para este acto.

El dirigente chavista Fernando Soto Rojas, encabezó la apertura y aseguró que este órgano se instala para luchar contra la opresión extranjera y de la "burguesía" nacional. "Debe constituirse el Estado para liberar a la nación de toda dominación, opresión, explotación extranjera (...) y de la burguesía nacional", dijo Soto Rojas durante el acto de instalación en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, en el que los constituyentes cantaron el himno nacional puestos en pie.

La instalación se inició después de que sonaran las notas del himno nacional de Venezuela interpretado en una grabación por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y seguido por los asistentes que también lo cantaron de pie.

Soto Rojas, también ex presidente del Parlamento, actuó como "director de debates" durante la instalación de la Constituyente, que fue transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión, y aclaró que este cuerpo debatirá "con sólida argumentación pedagógica, teórica, científica, social, constitucional y política".

(Iremos) "avanzando hacia la construcción de una sociedad sin clases sociales, sin dominantes ni dominados (...) una sociedad justa y amante de la paz (con) igualdad social frente a los medios de producción regidos por los principios de justa distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo", dijo.

Soto Rojas llamó "autoritario" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus críticas a la Constituyente venezolana, un órgano que su Administración no reconocerá tras considerar su elección un proceso fraudulento y una acción dictatorial por parte del jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Los 538 constituyentes que fueron elegidos el pasado domingo (otros siete serán elegidos el 13 de agosto) arribaron al lugar -sede del Parlamento, actualmente controlado por una contundente mayoría opositora- portando cuadros de Chávez y del prócer de la independencia Simón Bolívar, que fueron sacados en 2016 cuando el chavismo perdió el dominio de la Cámara.

En los alrededores del palacio legislativo cientos de simpatizantes del chavismo se congregaron para manifestar su apoyo a la ANC, que tendrá la facultad para reescribir la Carta Magna vigente y reordenar el Estado.

El presidente venezolano convocó a la elección el pasado 1 de mayo, en un intento de frenar la oleada de protestas antigubernamentales que había comenzado un mes antes. Pero desde entonces las manifestaciones, que se saldan con al menos 121 fallecidos después de que se desataran hechos violentos en algunas de las protestas, arreciaron y aún se mantienen.

La coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no se presentó a la elección de la Constituyente, al considerarla fraudulenta y una estrategia del Gobierno de Maduro para instalar una dictadura en la nación petrolera. En las elecciones participaron más de 8 millones de los casi 19.5 millones de venezolanos convocados a las urnas, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), números que son rechazados por la oposición que asegura que el chavismo "inventó" votos. Sobre estos números, además, cayó la sombra de la duda cuando la empresa Smartmatic, encargada del recuento de votos en el país, denunció que hubo manipulación en el dato de participación anunciado.

Empezará a funcionar este sábado

La oficialista Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, convocó para este sábado la primera sesión del "poder plenipotenciario", con el fin de iniciar el proceso que reformará la Constitución venezolana y reordenar el Estado.

Rodríguez ordenó notificar a todos los poderes públicos del país que se ha instalado la Constituyente, que en su primera sesión actuará en nombre del "poder originario del pueblo de Venezuela", según indicó en su primer discurso como presidenta de este órgano. "No crean que vamos a esperar semanas, meses, años, no. Desde mañana comenzamos a actuar desde esta Asamblea Nacional Constituyente (...) y a los que hacen guerra psicológica al pueblo les llegará la justicia", dijo.

Desde el Salón Elíptico del Palacio Legislativo venezolano la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente indicó a los demás representantes de la institución que el objetivo de este proceso, que podría durar un año, es "apartar" los impedimentos de la actual Carta Magna. "Vinimos aquí no a destruir nuestra constitución, no. Vinimos a apartar del camino todos los obstáculos, todas las arbitrariedades dictatoriales que nos han impedido ejercer la validez material de nuestra Constitución", dijo.

A su juicio el presidente Nicolás Maduro "se hizo gigante hoy, creció por sobre sí mismo y entregó el poder al pueblo", con la invocación del máximo poder constitucional, casi ilimitado, en favor del sector del chavismo que gobierna el país. Rodríguez dijo en su discurso, transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión, que esta ANC logró "romper la fase más oscura de la dictadura que desde la derecha trataba de impedir" el ejercicio de derechos como el del voto, el libre tránsito, el trabajo, la salud y la vida.

Dijo que desde esta institución se extiende "la mano firme" para el diálogo nacional, al tiempo que aseguró que en este nuevo foro, conformado solo por chavistas, "no hay exclusión" y señaló que "el mensaje de exclusión es de la derecha apátrida". Acusó, en este sentido, a la oposición, de esparcir ideas falsas sobre lo que sucede en el país y señaló: "En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad (...) aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor". También apuntó que la nueva Carta Magna que surja de esta ANC será escrita por "el pueblo llano" y no por "expertos".

Un tribunal venezolano rechaza la petición de Fiscalía para anular Constituyente

Un tribunal venezolano rechazó este viernes la solicitud del Ministerio Público (MP) de anular la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

"El Tribunal 6° de Primera Instancia en Funciones del Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decreta la nulidad absoluta de la solicitud incoada por representantes del Ministerio Público (MP) contra la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)", indica un comunicado del Supremo venezolano.

El jueves, dos fiscales del MP hicieron esta solicitud en base a "la presunta comisión de delitos durante el proceso electoral" de la Constituyente.

El tribunal señaló que declaró "nula" la petición del MP porque no se ha "dictado la correspondiente orden de inicio de investigación", lo que "imposibilita" determinar la existencia de una indagación penal, "requisito indispensable" para la competencia del órgano jurisdiccional.

El tribunal también indicó que la solicitud del MP consistía "en suspensión provisional e inmediata del acto de totalización, adjudicación, proclamación e instalación" de la Constituyente además del resguardo del material electoral.

La Fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre la presunta manipulación de los resultados de la votación, que implica a cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país caribeño.

Según el CNE, 8.089.320 personas -el 41,53 % del censo- participaron el domingo en una jornada de votación que estuvo marcada por las protestas y la muerte en disturbios de al menos diez personas.

Sin embargo, Antonio Múgica, consejero delegado de Smartmatic, compañía que instaló unas 24.000 máquinas de voto electrónico en Venezuela, afirmó el miércoles que las cifras oficiales sobrestiman el número de ciudadanos que acudieron a las urnas en al menos un millón de votos.