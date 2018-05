La cumbre entre Trump y Kim durará un día y no habrá "condiciones previas"

La Casa Blanca prevé que la cumbre entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, dure únicamente un día, el 12 de junio, y no planea imponer "condiciones previas" al encuentro, aunque sí quiere lograr "avances materiales" en la desnuclearización de Corea del Norte.

"Ahora mismo estamos esperando que sea un día", dijo la directora de negociaciones internacionales en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Victoria Coates.

La funcionaria no dio detalles sobre el tiempo que estarán reunidos Trump y Kim en Singapur, aunque subrayó: "Se trata de jefes de Estado, así que si dicen que quieren una hora o dos horas, no creo que nadie vaya a decirles que no pueden hacerlo".

Preguntada por si espera que Corea del Norte haga más gestos de buena voluntad antes de la cumbre, como compartir información sobre su programa nuclear, Coates respondió que eso "ciertamente sentaría las bases para una mayor posibilidad de éxito" a la reunión. "Pero hasta ahora no hemos señalado (que vayamos a imponer) condiciones previas", subrayó la funcionaria, quien recordó que, pese a los gestos de distensión, la cumbre aún podría estropearse si Kim "hace algo que sea inaceptable" para EEUU.

Por otro lado, una asesora de la Casa Blanca se burló ayer del estado de salud de John McCain, enfermo de cáncer, después de que el senador republicano se opusiera el miércoles a la confirmación de la candidata de Trump para dirigir la CIA, Gina Haspel.

"No importa, se está muriendo de todas formas", dijo durante una reunión en la Casa Blanca la asistente especial para el presidente Kelly Sadler, según informaron a The Hill fuentes conocedoras de lo ocurrido.