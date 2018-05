El fiscal de la trama rusa amenazó con citar a Trump si no colaboraba

El fiscal estadounidense que investiga la trama rusa, Robert Mueller, amenazó al equipo legal de Donald Trump con una citación si el presidente se negaba a colaborar y ser interrogado, publicó el martes The Washington Post.

Mueller hizo esta advertencia durante una reunión el pasado 5 de marzo, según revelaron al rotativo capitalino bajo condición de anonimato cuatro personas con conocimiento del encuentro.

Ante las dudas de los abogados de Trump sobre la estrategia a seguir con la investigación, que incluían la no colaboración, Mueller puso sobre la mesa la posibilidad de citar al presidente para comparecer ante un gran jurado.

Esta advertencia provocó el enfado de los abogados. Uno de ellos, John Dowd, que en ese entonces lideraba el equipo legal, le habría respondido: "Esto no es un juego. Estás jodiendo con el trabajo del presidente de EEUU".

Mueller fue contratado hace un año por el Gobierno para buscar la presunta injerencia rusa en las elecciones a la Casa Blanca de 2016 y los posibles nexos entre la campaña de Trump y el Kremlin, aunque la investigación se amplió a otros aspectos.

El lunes, The New York Times hizo público un cuestionario con medio centenar de preguntas que Mueller entregó a los abogados de Trump en marzo para el eventual interrogatorio.

Las cuestiones abarcaban un abanico de asuntos que Mueller ha tocado en su investigación, aunque mostraba especial interés en las decisiones de Trump que habrían podido incurrir en obstrucción a la justicia. Además, una decena de preguntas indagaban sobre los posibles nexos de Trump y su entorno con Rusia.

El presidente consideró como "muy vergonzoso" que "las preguntas relacionadas con la Caza de Brujas Rusa se filtraran a los medios".

No obstante, Trump aseguró ayer que "en algún momento" no tendrá "otra opción" que involucrarse en la investigación sobre la presunta trama rusa. "En algún momento no tendré otra opción que usar los poderes otorgados a la Presidencia e involucrarme", afirmó en un mensaje en Twitter.

El mandatario insistió en que se trata de "un sistema amañado" y rechazó que haya habido conspiración u obstrucción a la justicia, algo que consideró un "fraude" y una "trampa", respectivamente.

Varios legisladores republicanos han criticado que el Departamento de Justicia, y especialmente su número dos, Rod Rosenstein, haya evitado entregar documentos al Congreso en los que, supuestamente, se demuestra que algunos funcionarios expresaron parcialidad contra Trump.