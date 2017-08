La ex fiscal venezolana abandona Colombia con rumbo a Brasil

La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega, que huyó desde su país el pasado viernes a través de Aruba, abandonó ayer Bogotá con rumbo a Brasil. "El día de hoy (por ayer) salió rumbo a Brasil la señora fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien hizo su correspondiente trámite de emigración ante las autoridades colombianas", señaló el Gobierno colombiano, que no precisó si Ortega viaja a Brasil acompañada de su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, y dos de sus asesores. Horas antes la prensa colombiana especuló sobre la posibilidad de que Ortega se trasladara a Estados Unidos, donde solicitaría asilo político.

Ortega llegó el viernes al aeropuerto El Dorado desde Aruba después de una travesía, que, según versiones de prensa, inició en Caracas, prosiguió en las costas de la península de Paraguaná, en el noroeste de su país, desde donde viajó en lancha hasta la isla caribeña.

Migración informó ese día que Ortega ingresó en un vuelo privado en compañía de su esposo "e hizo su correspondiente trámite migratorio". Medios locales señalaron el viernes que en la aeronave viajaban también la ex directora del despacho de la ex fiscal, Gioconda González, y el fiscal anticorrupción Arturo Vilar Esteves.

En las horas siguientes, el Gobierno colombiano mantuvo total hermetismo respecto al caso de la ex fiscal y solo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, se limitó a confirmar el sábado su llegada al país, sin precisar su "situación jurídica".

Esto alimentó las conjeturas en torno al futuro de la ex funcionaria venezolana e incluso líderes como el ex presidente Andrés Pastrana sugirieron que ella podría pedir asilo político en Estados Unidos. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó a través de Twitter que Ortega "se encuentra bajo protección del Gobierno colombiano" e incluso que si la ex fiscal solicitaba asilo se lo concedería.

De inmediato, dirigentes del Gobierno de Nicolás Maduro arremetieron contra Colombia, entre ellos, el nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, quien dijo que el apoyo "incondicional" de Santos a la ex fiscal demuestra que Colombia es el "epicentro de la conspiración" internacional contra su país.

Ortega fue destituida de su cargo el 5 de agosto, por lo que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) denominó "actos inmorales". Contra el esposo de Ortega se dictó una orden de captura al ser acusado por la Constituyente y por Saab de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.