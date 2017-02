El hermano de Kim Jon-un fue asesinado con un arma química

Un potente tóxico, identificado como VX y catalogado como arma química, causó la muerte en Malasia de Kim Jong-nam, hermano mayor del líder norcoreano, Kim Jong-un, revelaron este viernes las autoridades, que investigan cómo el veneno llegó al país.

El equipo del Departamento de Química de la Policía local señaló en un informe preliminar, citado por las autoridades, que hallaron rastros del citado agente nervioso en el rostro y ojos del fallecido.

Un grupo de agentes rastreó este viernes los lugares donde las dos sospechosas detenidas por el crimen manipularon el VX antes de restregar con el tóxico en un pañuelo la cara de Kim Jong-nam el pasado 13 de febrero en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

El inspector general de la Policía, Khalid Abu Bakar, afirmó que una de las mujeres bajo custodia tuvo "vómitos" y otros síntomas de envenenamiento tras lo sucedido. A pesar de ello, el jefe policial aseveró que no hay peligro para los usuarios de la terminal 2 donde ocurrió el incidente. "Aún no lo sabemos (si el VX fue fabricado o introducido en el país). Tratamos de averiguarlo, pero si fue una cantidad muy pequeña, hubiera sido difícil de detectar", apuntó el oficial a los medios, informa el diario The Star.

El VX, considerado un arma química por la ONU, es un líquido aceitoso incoloro que no tiene olor ni sabor y está considerado como uno de los agentes nerviosos sintetizados más letales. Kim Jong-nam falleció de camino al hospital pocas horas después de ser envenenado por esta arma química, utilizada en la guerra entre Irak e Irán en la década de 1980 y cuya producción está prohibida.

Las autoridades malasias continúan identificando a la víctima como un "ciudadano norcoreano", a la espera de que un familiar reclame el cadáver para cotejar el ADN. El Gobierno de Corea del Sur ha insistido desde el primer momento en que Kim Jong-nam fue asesinado por el régimen de Pyongyang, y calificó el crimen de "acto terrorista".

La Policía malasia ha detenido a un químico norcoreano y a las dos mujeres que abordaron a la víctima, una vietnamita y una indonesia, al tiempo que ha cursado órdenes de arresto contra otros cuatro norcoreanos que supuestamente reclutaron a las atacantes para impregnar con el químico a la víctima. Se cree que esos cuatro sospechosos -Hong Song Hac, Ri Ji Hyon, O Jong Gil y Ri Jae Nam- huyeron de Malasia el mismo día del supuesto crimen y se encuentran en Pyongyang.

Las autoridades han pedido a la embajada norcoreana en Kuala Lumpur que les permita entrevistar a otras dos personas: Hyon Kwang Song, el segundo secretario de la legación diplomática, y Kim Uk Il, empleado de la aerolínea estatal Air Koryo. Según las investigaciones, ambos despidieron en el aeropuerto de Kuala Lumpur a los cuatro sospechosos norcoreanos el mismo día del crimen.

El cónsul norcoreano, Kim Yu Song, dijo esta mañana que hasta el momento no han recibido ninguna citación."El embajador (norcoreano) ha sido informado del proceso, pero continúa con sus delirios al expresar mentiras y acusaciones", señaló en rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores malasio, Anifah Aman.

El ministro malasio remarcó que las autoridades están realizando una investigación "objetiva, imparcial y transparente", y refutó las acusaciones del régimen norcoreano, que responsabiliza a Malasia por la muerte de un diplomático de su país bajo el nombre de Kim Chol. Este nombre coincide con los documento de viaje de Kim Jong-nam, quien además tenía un perfil en la red social Facebook, ahora clausurado, con este seudónimo.

Kim Jong-nam nació en 1971 de la relación entre el difunto dictador norcoreano Kim Jong-il y la que fuera su primera concubina, la actriz Song Hye-rim. En su día estuvo considerado como el mejor posicionado para suceder al padre al frente del régimen norcoreano, pero cayó en desgracia en 2001, tras ser detenido en Japón con un pasaporte dominicano.

En los últimos años vivió exiliado en China, y en 2012 atrajo la atención por sus críticas a Pyongyang y su sistema de sucesión.