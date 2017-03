Un hombre hiere a siete personas con un hacha en la estación de tren de Düsseldorf

La Policía alemana detuvo ayer a un hombre después de que hiriera con un hacha a siete personas, tres de ellas de gravedad, en la estación de tren de Düsseldorf (oeste del país), según informaron las fuerzas de seguridad en un comunicado. El detenido fue identificado como un varón de 36 años, originario de la antigua Yugoslavia y con problemas psíquicos y residía en Wuppertal, ciudad situada a unos 35 kilómetros de Düsseldorf.

El detenido huyó de la estación tras el ataque y se hirió de gravedad al saltar desde un puente antes de ser arrestado, por lo que se encuentra ingresado, añadió la Policía, que no ofreció detalles sobre los posibles motivos de la agresión. Al menos dos de los siete heridos son mujeres y el más grave fue también ingresado en un centro hospitalario.

Medios alemanes aseguraban que en el ataque participaron varias personas

Según explicó un portavoz de la Policía en la misma estación, las fuerzas de seguridad siguen buscando a una persona que, según comprobaron al revisar los vídeos de seguridad, huyó rápidamente del lugar de los hechos.

No se sabe si pretendía escapar del ataque o si era cómplice del mismo, señaló el portavoz, por lo que se están revisando todas las instalaciones y las vías.

En su cuenta oficial en la red social Twitter, la Policía Federal informó de que había desplegado fuerzas especiales en la estación, donde se suspendió el tráfico ferroviario.

Las informaciones que llegaban eran contradictorias. Mientras la agencia France Presse, citando fuentes de la Policía alemana, aseguraba que en el ataque habrían participado varias personas, un portavoz policial insistía en que el sospechoso había sido detenido y que se estaba investigando si había más atacantes. "No estamos usando la palabra terrorismo", dijo la portavoz policial, que añadió que no existe una amenaza real de más ataques. Diversos medios alemanes aseguraban al tiempo que había sido detenido otro sospechoso, aunque no estaba claro que fuera responsable de los hechos.

La estación de la capital del estado de Renania del Norte-Westfalia fue cerrada y los trenes no ingresaban ni salían. Las autoridades evacuaron el lugar. Los testigos relataron que vieron cómo se trataba a los heridos en la estación, algunos en camiones de Bomberos y a numerosas ambulancias en el lugar.

Alemania ya ha sufrido varios ataques yihadistas. El primero fue en Fráncfort, el 2 de marzo de 2011, cuando un hombre, Arid Uka, mató a dos soldados estadounidenses en el aeropuerto de Fráncfort y hirió a otros dos.

El segundo fue el de un joven refugiado afgano de 17 años, que fue abatido por la Policía alemana tras atacar a los pasajeros de un tren regional cerca de Wurzburgo, hiriendo a cinco personas, cuatro de ellas de gravedad, tras atacarlas con un hacha. Fue el 18 de julio de 2016, y varios testigos dijeron que gritó Allahu Akbar (Alá es grande) y que en su habitación se encontró el dibujo de una bandera del Estado Islámico.

El tercero fue el más sangriento, cuando un camión arrolló un mercadillo navideño en Berlín, dejando 12 muertos y 48 heridos, 14 de ellos en estado crítico.

Tras abrir su país a cientos de miles de refugiados, la canciller Angela Merkel comienza a pagar un elevado precio por su generosa política de asilo.

Al ser reelegida al frente de la Unión Cristianodemócrata (CDU) el pasado diciembre, Merkel admitió que no todos los refugiados llegados a Alemania podrán permanecer en el país, pero garantizó que cada una de las solicitudes de asilo se evaluarán individualmente para determinar si les asiste el derecho a quedarse. Fue ovacionada clamorosamente al pronunciarse por vetar los velos islámicos integrales "en los espacios públicos donde es posible su prohibición", para resaltar que en una sociedad abierta corresponde ir "con el rostro descubierto".

El Gobierno alemán aprobó el pasado 22 de febrero un proyecto de ley que endurece su política de asilo contra potenciales terroristas extranjeros y que contempla el acceso por parte de las autoridades a los teléfonos móviles y ordenadores de los solicitantes de asilo para determinar su identidad.