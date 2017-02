El líder suní libanés se niega a recibir a Le Pen por no ponerse el velo

La líder de la extrema derecha francesa y candidata presidencial, Marine le Pen, no pudo reunirse ayer con la más alta autoridad suní del Líbano, el mufti de la República, el jeque Abdelatif Derian, tras negarse a cubrirse la cabeza con el velo islámico, informó la institución religiosa.

La institución que dirige Derian expresó su pesar por el "comportamiento inapropiado" de Le Pen, la cual "se negó a ponerse el velo islámico, requisito para ver al mufti", según un comunicado. "A Le Pen se le notificó la necesidad de cubrirse la cabeza al reunirse con el mufti, pero cuando llegó rechazó hacerlo", detalló.

Fillon sube en los sondeos pero la ultraderechista aumenta su ventaja

Por su parte, Le Pen señaló que lo ocurrido "no es grave", según la Agencia Nacional de Noticias libanesa. "La más alta autoridad suní del mundo no tuvo esa exigencia y, por tanto, no tengo motivos para ponérmelo (ahora)", afirmó Le Pen, en referencia a su encuentro en El Cairo en 2015 con el jeque de Al Azhar, la institución de referencia del Islam suní en todo Oriente Próximo.

En una entrevista publicada ayer por el periódico libanés L'Orient-Le Jour, Le Pen afirmó que "cada país tiene su historia" y ella no trata de "imponer el modelo francés, ya que el laicidad es un concepto que varios países interpretan mal".

Le Pen es la segunda candidata a la Presidencia francesa que visita el país tras la de Enmanuel Macron en enero.

Por otro lado, el candidato conservador al Elíseo, François Fillon, volvió a supear al socioliberal Macron en intención de voto, por vez primera desde que se desveló un escándalo de supuesta corrupción hace un mes que le hizo hundirse en los sondeos.

Según un estudio publicado ayer, Le Pen aumenta su ventaja en la primera vuelta del 23 de abril, en la que sería la más votada, con el 27% de los sufragios, 1,5 puntos más que en la anterior encuesta. Fillon mejora en 3 puntos, mientras que Macron pierde 5 y queda relegado a la tercera posición.