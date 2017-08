Las maniobras de Seúl y Washington elevan la tensión

El inicio de unas maniobras militares conjuntas de Seúl y Washington, que movilizará a unos 67.500 soldados, amenazan con disparar de nuevo la tensión con el régimen norcoreano, que las vive como un ensayo de ataque a su país. En las maniobras anuales Ulchi Freedom Guardian participan en esta ocasión 50.000 efectivos surcoreanos, al igual que el año pasado, mientras que Estados Unidos desplegará 17.500 soldados (3.000 de los cuales están estacionados fuera de Corea del Sur), lo que supone 7.500 menos que en 2016.

La decisión de reducir el número de efectivos estadounidenses no responde, sin embargo, al reciente episodio de tirantez con Corea del Norte sino a la necesidad de enfatizar la "integración" en estas operaciones, según el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis. Los ejercicios, que son la mayor simulación bélica computerizada del mundo, duran hasta el próximo 31 de agosto y buscan ensayar respuestas conjuntas a una hipotética invasión del Sur por parte del Norte. Aunque los aliados argumentan que tienen carácter defensivo, Pyongyang los considera un ensayo para realizar un ataque contra su territorio y ya el año pasado respondió lanzando a modo de prueba un misil balístico desde un submarino (SLBM).

Precisamente, varias imágenes captadas por satélite han mostrado en las últimas semanas intensa actividad en la base de submarinos de Sinpo (costa oriental del país), centro de desarrollo de este programa de armas del régimen norcoreano, por lo que no se descarta que Pyongyang pueda lanzar un nuevo SLBM en los próximos días. El régimen de Kim Jong-un ya advirtió el domingo que estas maniobras son como "echar gasolina al fuego" ante el actual ambiente de tensión. Por su parte, el presidente surcoreano, Moon Jae-in, instó ayer durante una reunión con su Gabinete a Pyongyang a no usar las maniobras como "pretexto para agravar la situación con acciones provocativas". Moon defendió que los ejercicios tienen como objetivo mejorar la "preparación defensiva" de los aliados y que Seúl no tiene "intención alguna de elevar la tensión en la península coreana".