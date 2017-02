Trump: Los medios son "enemigos del pueblo americano"

El presidente estadounidense Donald Trump continuó sus ataques a los medios de comunicación y en un nuevo tuit aseguró que los medios que difunden noticias falsas no son sólo enemigos suyos, sino de todo el pueblo americano.

"Los Fake News media –como denomina a los medios que considera difunden noticias falsas– no son mis enemigos, ¡sino el enemigo del pueblo estadounidense!", tuiteó, citando expresamente al diario The New York Times y a las emisoras NBC News, ABC, CBS y CNN.

"One of the most effective press conferences I've ever seen!" says Rush Limbaugh. Many agree.Yet FAKE MEDIA calls it differently! Dishonest — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de febrero de 2017

En otro tuit citó luego al moderador de un talkshow de radio, el ultraconservador Rush Limbaugh, que calificó la polémica rueda de prensa que ofreció Trump el jueves como una "de las más eficaces" que vio nunca. "Muchos están de acuerdo", señala Trump. "Pero los Fake Media lo llaman de otra manera. Deshonestos".

En la rueda de prensa, Trump calificó sus primeras cuatro semanas en el cargo como muy exitosas, negando la confusión y el caos que achacan los medios, a los que atacó duramente.