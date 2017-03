La ministra principal de Escocia baraja un nuevo referéndum

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, no descarta convocar un segundo referéndum sobre la independencia de la región en 2018, antes de que el Reino Unido salga de la UE, previsiblemente en 2019.

En unas declaraciones a la BBC emitidas anoche con motivo de la esperada activación del Brexit antes de finales de mes, Sturgeon recalcó que no descarta "nada" y que es de "sentido común" celebrar un plebiscito en el otoño del año próximo. No obstante, la política independentista dejó claro que no hay una decisión final sobre esta posible consulta.

Sturgeon considera "de sentido común" celebrar otra consulta el próximo otoño

Sturgeon ha insistido varias veces en la posibilidad de celebrar otro referéndum -tras el de 2014 en el que los escoceses rechazaron la escisión- puesto que el 62% del electorado en Escocia votó a favor de la permanencia en la UE en el referéndum del 23 de junio, mientras que el 38% apoyó el Brexit.

La política recalcó que Escocia no quiere salir del mercado único. Sin embargo, el Gobierno central británico ha indicado que el país puede retirarse de ese mercado para controlar la inmigración.

En sus declaraciones, la líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP) subrayó que los políticos británicos no deberían tomar el Brexit como si fuera "algún tipo de juego". "Cuando un acuerdo del Reino Unido (en las negociaciones del Brexit) esté más claro sobre la salida de la UE, creo que sería de sentido común que Escocia tenga una elección, si ése es el camino que elegimos. No estoy descartando nada", dijo Sturgeon sobre la perspectiva de una segunda consulta sobre la independencia.

La primera ministra británica, Theresa May, espera invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia un periodo formal de dos años de negociaciones sobre la retirada de un país comunitario del bloque europeo, antes de finales de este mes, una vez que el Parlamento aprueba la legislación que lo autorice.