El ministro del 'Brexit asegura que el Reino Unido dejará el mercado común de la UE

Reino Unido sigue con la firme intención de dejar el mercado común europeo cuando abandone la Unión Europea (UE), según dijo este lunes el ministro del Brexit, David Davis, en declaraciones a la televisión ITV.

Su país quiere volver a recuperar el control de sus fronteras y eso supone dejar de formar parte del mercado común de la UE, señaló.

Tras el revés electoral de la primera ministra Theresa May se especuló con que los conservadores iban a moderar su dura posición con el Brexit. May no quiere sacar a su país de la Unión Europea, sólo del mercado común y de la unión aduanera, dijo Davis.

Las negociaciones del Brexit, la salida de Reino Unido de la UE, comenzarán en Bruselas el 19 de junio. Davis señaló a la BBC que participará en el encuentro que se celebrará dentro de una semana. Entre los temas más relevantes figuran el futuro de los británicos en otros países de la UE y el de los europeos de la UE en Reino Unido.

May quiere gobernar en minoría con el apoyo de los ultraconservadores Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP). En las elecciones adelantadas que se celebraron la semana pasada perdió la mayoría absoluta que tenía.

La presidenta de DUP, Arlene Foster, dijo que las primeras conversaciones al respecto marcharon "muy bien". El martes volverá a Londres.

La oposición y también voces conservadores criticaron las posturas de DUP con respecto al matrimonio homosexual o el aborto. Pero Davis aseguró que no hay cambio en esa materia previstos con un Gobierno en minoría con el DUP. Las leyes que ya hay al respecto se mantendrán, dijo.