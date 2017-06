Al menos un muerto y 10 heridos tras un atropello masivo junto a una mezquita en el norte de Londres

Una persona ha muerto y diez han resultado heridas, ocho de ellas hospitalizadas, en un aparente ataque terrorista cerca de la mezquita de Finsbury Park, en el norte de Londres, donde una furgoneta arrolló la pasada medianoche a fieles musulmanes, informó este lunes la Policía británica.

La Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas en inglés) precisó que dos personas resultaron con heridas leves y fueron atendidas en el lugar del ataque, ocurrido en la calle Seven Sisters, cerca del estadio de fútbol del club inglés Arsenal.

Aunque la Policía ha confirmado un muerto, el Consejo Musulmán Británico (MCB, por sus siglas en inglés), indicó que estima que entre tres y cuatro fieles habrían fallecido al ser atropellados por una furgoneta cuando salían de los rezos en el Centro de Bienestar Musulmán, próximo a la mezquita de Finsbury Park.

La primera ministra británica, Theresa May, informó este lunes de que la Policía trata este incidente como un posible "ataque terrorista" e indicó que presidirá el llamado Comité de Emergencia Cobra, formado por los principales ministros y representantes de las fuerzas del orden, para abordar el ataque cerca del templo.

Según la Met, un hombre de 48 años, cuya identidad no ha sido facilitada y que al parecer era el conductor del vehículo, fue arrestado por los agentes después de ser retenido por una multitud.

Este individuo, que según testigos se trataría de un hombre blanco de fuerte contextura física, fue llevado a un hospital como medida de precaución y, una vez dado de alta, será trasladado a una comisaría para ser interrogado, agregó la fuente.

El incidente ocurrió sobre las 00:20 al término de los rezos de la medianoche.

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, manifestó, a través de la red social Twitter, su "conmoción" por este ataque e indicó que se solidariza con la comunidad afectada.

